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Военное обозрение

Командование ВВС США решило не финансировать альтернативный вариант двигателя для истребителя F-35

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-воздушные силы США остановились лишь на одном двигателе для самолета-истребителя пятого поколения F-35 – установке производства компании Pratt & Whitney. Об этом сообщает издание Breaking Defense.

Как отметил министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл, главная причина решения об отказе от альтернативного варианта двигательной установки – финансовая. Стоимость в несколько миллиардов долларов для финансирования другого варианта двигателя показалась финансовым подразделениям Пентагона слишком высокой. Ведь двигатель от Pratt & Whitney стоит 245 млн долларов.

Таким образом, на долгие годы вперед именно компания Pratt & Whitney станет монопольным поставщиком двигателей для истребителей F-35. Предлагавшая альтернативный вариант двигательной установки компания General Electric из программы по созданию самолетов выбывает.

Между тем, с двигателями производства Pratt & Whitney уже была неприятная история: в 2022 году обнаружились проблемы с безопасностью систем двигательной установки. Это произошло после крушения самолета F-35B в Техасе в декабре 2022 года. Тогда военные провели серию проверок двигательных установок и выявили проблемы, но затем было решено возобновить поставки двигателей производства данной компании.

Таким образом, финансовые соображения все же стали определяющими. Это и понятно, учитывая, что американское командование собирается наращивать масштабы производства самолетов F-35 и им они нужны по более доступной цене: чем меньше стоимость самолета, включая и его двигатель, тем большее их количество может быть произведено и поставлено на вооружение ВВС и авиации ВМС.

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Страны
США
Продукция
F-35
F-35B
Компании
General Electric
Pratt&Whitney
Проекты
Истребитель 5 поколения
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