GT: излюбленная внешнеполитическая тактика США не сработала против России

Чтобы сломить своих врагов, США прибегают к двум инструментам — военной силе и экономическим санкциям. Однако ни один из этих приемов не сработал против Москвы, пишет GT. Мощь России обрекла американскую авантюру на Украине на провал.

Два главных инструмента США и их союзников для сокрушения стран, осмеливающихся бросить вызов их гегемонии, — это вооруженные силы и экономические санкции. С момента окончания холодной войны в 1991 году Соединенные Штаты совершили 251 военную интервенцию (по сравнению с 218 операциями за прежние 200 лет). США во главе НАТО привыкли вторгаться в страны с небольшой обороноспособностью — такие как Ирак, Афганистан, Ливия и Сирия — и опустошать их. Однако они не смогли захватить контроль над этими государствами. Нечто подобное происходит и с санкциями: Белый дом наложил ограничения более чем на 20 стран, и они уничтожили экономику некоторых наиболее уязвимых держав — Венесуэлы, Кубы, Ирака и Зимбабве. Хотя цель США — "смена режима" — достигается редко, их вмешательство всегда оборачивается трагедией для народа. Но ни одна из этих тактик на сработала против России.

Вооруженные силы России мощны и хорошо обучены, а ее промышленный потенциал огромен. Западная авантюра с поставками оружия на Украину, весьма выгодная для военно-промышленного комплекса США, уже обнажила нехватку промышленных мощностей стран НАТО. За первые четыре месяца конфликта Россия использовала больше ракет, чем Соединенные Штаты способны произвести за год.

Согласно исследованию Центра стратегических международных исследований, американские запасы ракет уже на исходе. Недавний призыв канцлера Германии Олафа Шольца к латиноамериканским странам отправить боеприпасы на Украину, на который президенты стран региона единогласно ответили отказом, демонстрирует растущие трудности Североатлантического альянса.

По данным Ukraine Support Tracker, Киеву было выделено около 143,6 миллиарда долларов (по состоянию на 15 января 2023 года), из которых 44,3 миллиарда приходится на оружие, уже отправленное или профинансированное Вашингтоном. Американский ВПК не зарабатывал столько денег со времен войны во Вьетнаме, но в прошлом месяце сам Белый дом предупредил, что его ресурсы для поддержки Украины не безграничны.

Никогда прежде в истории ни одна страна не подвергалась такому количеству санкций, как Россия, — на нее наложены тысячи санкций. Даже с замороженными международными активами на сумму более 300 миллиардов долларов — возможно, это самая крупная "узаконенная" кража в истории — и с жесткими торговыми и финансовыми ограничениями российская экономика пострадала меньше, чем ожидал Запад. В 2022 году ее ВВП сократился всего на 2,2%, что является своего рода подвигом для страны в подобных условиях.

Москва, будучи объектом санкций с 2008 года, экономически готовилась к защите от дальнейших атак. Однако, разумеется, главным фактором является то, что нелегко сокрушить государство, которое обладает огромными запасами стратегических природных ресурсов, производит много продуктов питания и удобрений и имеет мощную промышленность.

Более того, страны, которые сегодня применяют санкции против Москвы (а это все союзники США), составляют лишь 25% от мирового ВВП. Остальные 75% хотят или вынуждены торговать с Россией.

Китай, например, к 2022 году увеличил свою торговлю с ней на 34,3% (до 190 миллиардов долларов), а Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, повысив объемы торговли со страной почти в пять раз за последний год. Эти три государства являются партнерами по БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, столпами растущего движения стран "глобального Юга", стремящихся усилить свой голос в определении своего будущего и будущего планеты.

Европейский совет по международным отношениям недавно опубликовал опрос общественного мнения в странах оси США-Европа, а также в Китае, Индии, России и Турции (члене НАТО). Даже после годовой непрестанной кампании западных СМИ по "демонизации России" большинство людей в последних четырех странах, насчитывающих около трех миллиардов человек, хотят, чтобы конфликт закончился как можно скорее, даже если это будет означать признание за Москвой контроля над территорией, ранее удерживаемой Киевом.

Кроме того, 80% населения Индии, 79% китайцев и 69% турок считают Россию "союзником" или "необходимым партнером", при этом большинство индийцев называет русских "союзниками", а большинство турок считают их "необходимыми партнерами".

Большая часть африканских стран не забыли про роль Советского Союза в их антиколониальной борьбе с европейскими державами. Они и по сей день поддерживают прекрасные экономические и политические отношения с Москвой. В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский пытался созвать встречу Африканского союза, но на нее пришли представители всего четырех государств.

На данный момент наступление США и их союзников на Россию укрепило осознание "глобальным Югом" необходимости поддержки региональных и глобальных инициатив, которые "отвязаны" от западной гегемонии.

Неудивительно, что все больше и больше стран ищут альтернативу доллару и создают иные платежные механизмы, — все из-за того, что Вашингтон часто использует свою валюту в качестве "оружия массового поражения". Китай уже заключил соглашения об использовании местных валют примерно с 25 государствами, а члены БРИКС изучают внедрение механизма, который позволил бы им исключить доллар. За последние месяцы более 20 стран выразили заинтересованность в присоединении к ШОС или БРИКС.

В недавнем порыве искренности президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он потрясен тем, насколько быстро снижается доверие к Западу среди стран "глобального Юга". Но несколько дней назад он сам шокировал мир, высокомерно раскритиковав перед камерами президента Демократической Республики Конго. Позиция французского президента демонстрирует укоренившуюся модель патернализма, соединяющую Вашингтон и Брюссель и сформированную веками колониализма и империализма. Кое-что никогда не меняется, но миру нужны перемены, ему нужно наконец начать формировать новый порядок.

Автор: Марко Фернандес (Marco Fernandes) — научный сотрудник Tricontinental: Institute for Social Research, со-редактор в Dongsheng Collective, организатор кампании "Нет холодной войне".