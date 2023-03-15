Войти
ИноСМИ

Россия обрекла американскую авантюру на Украине на провал

139
0
0
Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Трефилов

GT: излюбленная внешнеполитическая тактика США не сработала против России

Чтобы сломить своих врагов, США прибегают к двум инструментам — военной силе и экономическим санкциям. Однако ни один из этих приемов не сработал против Москвы, пишет GT. Мощь России обрекла американскую авантюру на Украине на провал.

Два главных инструмента США и их союзников для сокрушения стран, осмеливающихся бросить вызов их гегемонии, — это вооруженные силы и экономические санкции. С момента окончания холодной войны в 1991 году Соединенные Штаты совершили 251 военную интервенцию (по сравнению с 218 операциями за прежние 200 лет). США во главе НАТО привыкли вторгаться в страны с небольшой обороноспособностью — такие как Ирак, Афганистан, Ливия и Сирия — и опустошать их. Однако они не смогли захватить контроль над этими государствами. Нечто подобное происходит и с санкциями: Белый дом наложил ограничения более чем на 20 стран, и они уничтожили экономику некоторых наиболее уязвимых держав — Венесуэлы, Кубы, Ирака и Зимбабве. Хотя цель США — "смена режима" — достигается редко, их вмешательство всегда оборачивается трагедией для народа. Но ни одна из этих тактик на сработала против России.

Вооруженные силы России мощны и хорошо обучены, а ее промышленный потенциал огромен. Западная авантюра с поставками оружия на Украину, весьма выгодная для военно-промышленного комплекса США, уже обнажила нехватку промышленных мощностей стран НАТО. За первые четыре месяца конфликта Россия использовала больше ракет, чем Соединенные Штаты способны произвести за год.

Согласно исследованию Центра стратегических международных исследований, американские запасы ракет уже на исходе. Недавний призыв канцлера Германии Олафа Шольца к латиноамериканским странам отправить боеприпасы на Украину, на который президенты стран региона единогласно ответили отказом, демонстрирует растущие трудности Североатлантического альянса.

По данным Ukraine Support Tracker, Киеву было выделено около 143,6 миллиарда долларов (по состоянию на 15 января 2023 года), из которых 44,3 миллиарда приходится на оружие, уже отправленное или профинансированное Вашингтоном. Американский ВПК не зарабатывал столько денег со времен войны во Вьетнаме, но в прошлом месяце сам Белый дом предупредил, что его ресурсы для поддержки Украины не безграничны.

Никогда прежде в истории ни одна страна не подвергалась такому количеству санкций, как Россия, — на нее наложены тысячи санкций. Даже с замороженными международными активами на сумму более 300 миллиардов долларов — возможно, это самая крупная "узаконенная" кража в истории — и с жесткими торговыми и финансовыми ограничениями российская экономика пострадала меньше, чем ожидал Запад. В 2022 году ее ВВП сократился всего на 2,2%, что является своего рода подвигом для страны в подобных условиях.

Москва, будучи объектом санкций с 2008 года, экономически готовилась к защите от дальнейших атак. Однако, разумеется, главным фактором является то, что нелегко сокрушить государство, которое обладает огромными запасами стратегических природных ресурсов, производит много продуктов питания и удобрений и имеет мощную промышленность.

Более того, страны, которые сегодня применяют санкции против Москвы (а это все союзники США), составляют лишь 25% от мирового ВВП. Остальные 75% хотят или вынуждены торговать с Россией.

Китай, например, к 2022 году увеличил свою торговлю с ней на 34,3% (до 190 миллиардов долларов), а Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, повысив объемы торговли со страной почти в пять раз за последний год. Эти три государства являются партнерами по БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, столпами растущего движения стран "глобального Юга", стремящихся усилить свой голос в определении своего будущего и будущего планеты.

Европейский совет по международным отношениям недавно опубликовал опрос общественного мнения в странах оси США-Европа, а также в Китае, Индии, России и Турции (члене НАТО). Даже после годовой непрестанной кампании западных СМИ по "демонизации России" большинство людей в последних четырех странах, насчитывающих около трех миллиардов человек, хотят, чтобы конфликт закончился как можно скорее, даже если это будет означать признание за Москвой контроля над территорией, ранее удерживаемой Киевом.

Кроме того, 80% населения Индии, 79% китайцев и 69% турок считают Россию "союзником" или "необходимым партнером", при этом большинство индийцев называет русских "союзниками", а большинство турок считают их "необходимыми партнерами".

Большая часть африканских стран не забыли про роль Советского Союза в их антиколониальной борьбе с европейскими державами. Они и по сей день поддерживают прекрасные экономические и политические отношения с Москвой. В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский пытался созвать встречу Африканского союза, но на нее пришли представители всего четырех государств.

На данный момент наступление США и их союзников на Россию укрепило осознание "глобальным Югом" необходимости поддержки региональных и глобальных инициатив, которые "отвязаны" от западной гегемонии.

Неудивительно, что все больше и больше стран ищут альтернативу доллару и создают иные платежные механизмы, — все из-за того, что Вашингтон часто использует свою валюту в качестве "оружия массового поражения". Китай уже заключил соглашения об использовании местных валют примерно с 25 государствами, а члены БРИКС изучают внедрение механизма, который позволил бы им исключить доллар. За последние месяцы более 20 стран выразили заинтересованность в присоединении к ШОС или БРИКС.

В недавнем порыве искренности президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он потрясен тем, насколько быстро снижается доверие к Западу среди стран "глобального Юга". Но несколько дней назад он сам шокировал мир, высокомерно раскритиковав перед камерами президента Демократической Республики Конго. Позиция французского президента демонстрирует укоренившуюся модель патернализма, соединяющую Вашингтон и Брюссель и сформированную веками колониализма и империализма. Кое-что никогда не меняется, но миру нужны перемены, ему нужно наконец начать формировать новый порядок.

Автор: Марко Фернандес (Marco Fernandes) — научный сотрудник Tricontinental: Institute for Social Research, со-редактор в Dongsheng Collective, организатор кампании "Нет холодной войне".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Венесуэла
Вьетнам
Германия
Зимбабве
Индия
Ирак
Китай
Конго
Ливия
Россия
Сирия
США
Турция
Украина
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БРИКС
Евросоюз
ШОС
Похожие новости
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
04.03.2019
Atlantico (Франция): мир стал нестабильнее, лишившись американского "жандарма"?
20.06.2016
Стратегический партнер России
26.01.2016
Место в историях
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 02:12
  • 46355
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.03 01:14
  • 1
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника
  • 14.03 22:34
  • 1
Обещанные США и Германией ЗРК Patriot не смогут сбить российские "Кинжалы"
  • 14.03 21:44
  • 2
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 52-й катер класса "Сентинел"
  • 14.03 21:03
  • 3
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа
  • 14.03 17:01
  • 11
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 14.03 14:35
  • 0
Коллективный Запад: никаких разговоров с Россией, только война!
  • 14.03 11:25
  • 2
Источник рассказал о модернизации барражирующих боеприпасов "Ланцет"
  • 14.03 10:44
  • 2415
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.03 10:15
  • 1
Российские военные применили новейший высокоточный боеприпас «Гром» в ходе СВО
  • 14.03 09:59
  • 1
США и Россию назвали лидерами по экспорту оружия
  • 14.03 09:48
  • 7
На 103-м бронетанковом ремонтном заводе показали модернизацию танков Т-62М для применения в зоне спецоперации
  • 14.03 09:44
  • 1
Военнослужащие ВСУ сообщают о развёртывании российскими войсками автономных комплексов наблюдения «Муром-П»
  • 14.03 09:25
  • 1
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал Запад задуматься о мирном плане по Украине
  • 13.03 23:10
  • 2
Как советская оборонка готовила коренной перелом в войне