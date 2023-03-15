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РИА Новости

Ракетная ударная группа ТОФ поразила "десантный корабль" у берегов Приморья

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Корабль Тихоокеанского флота РФ
Корабль Тихоокеанского флота РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Ракетная катерная ударная группа ТОФ условно поразила десантный корабль на учении

ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Ракетная катерная ударная группа, состоящая из катеров Р-297 и Р-261, на учении условно поразила десантный корабль в заливе Петра Великого, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

По информации пресс-службы, сценарий учения предполагал, что находившийся в заливе вражеский корабль не выходил на связь. Ракетные катера были направлены для обнаружения и уничтожения корабля, на борту которого, согласно легенде, мог быть десант.

"Экипажи ракетных катеров Р-297 и Р-261 обнаружили корабль с вероятным морским десантом условного противника на борту и нанесли условное поражение двумя ракетами "Москит". Пуски были выполнены электронным способом без фактического применения ракет", - говорится в сообщении пресс-службы ТОФ.

Отмечается, что экипажи катеров также провели тренировки "по радиоэлектронной борьбе и маскировке, по противовоздушной и противодиверсионной обороне, а также по борьбе за живучесть".

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  • В новости упоминаются
Продукция
Москит
Пётр Великий
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Проекты
Военные учения
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