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Военное обозрение

Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника

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Источник изображения: topwar.ru

Разработанный в России транспортный беспилотник ТрАМП завершает этап наземных испытаний и уже в апреле планирует подняться в небо. Пока же он продолжает совершать пробежки по взлетно-посадочной полосе аэродрома, в то время как разработчики занимаются отладкой его систем и механизмов.

О разработке нового беспилотного летательного средства, получившего такое оригинальное название ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), сообщалось в начале февраля этого года со ссылкой на источник в российском ОПК. О самом дроне на тот момент было известно мало, только то, что он самолетного типа, способен садиться и взлетать с коротких, плохо подготовленных площадок и доставлять груз в заданную точку парашютным способом. А вот внешний вид беспилотника был не известен.

И вот накануне в Сети появились кадры с наземных испытаний данного БПЛА. Как оказалось, он действительно создан по самолетной схеме, крыло прямое, расположено сверху фюзеляжа, хвостовое оперение двухкилевое V-образное.

У беспилотника большой грузовой отсек объемом 2 650 литров, что позволяет размещать в нем габаритные грузы. Дальность полета заявлена в 600 км, крейсерская скорость - 195 км/час и потолок - 3 тысячи метров.

Разработчики позиционируют беспилотник как многоцелевой, который можно использовать как в военных, так и в гражданских целях. Грузовой отсек позволяет разместить в нем различное оборудование, в том числе предназначенное для ведения разведки, а раскрывающиеся вниз створки грузового люка позволяют применять ТрАМП в качестве бомбардировщика для точечных ударов по позициям противника.

Беспилотник имеет модульную конструкцию, что позволяет произвести быструю замену крыла, двигателя и шасси.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
15.03.2023 01:14
Да, зрелище не для слабонервных...
0
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