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ТАСС

WP: потери подготовленных частей ВСУ вызывают сомнения в возможностях Киева наступать

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Киев
Киев.
Источник изображения: EPA-EFE/ SERGEY DOLZHENKO

Газета приводит слова украинского чиновника, который полагает, что западные страны обещали предоставить стране лишь символическое число танков

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Качество Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последний год существенно снизилось из-за потерь подготовленных военных и нехватки боеприпасов, это вызывает сомнения в возможностях Киева провести наступательную операцию. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете The Washington Post.

"Качество Вооруженных сил Украины, которое когда-то считалось существенным преимуществом над Россией, упало из-за понесенных за год потерь, вследствие которых на поле боя больше нет наиболее опытных военных. В связи с этим некоторые украинские должностные лица ставят под вопрос готовность Киева к осуществлению давно ожидаемого весеннего наступления", - говорится в материале.

В статье отмечается, что "приток неопытных призывников для восполнения потерь изменил характеристики украинских сил, которые также сталкиваются с нехваткой боеприпасов, включая артиллерийские снаряды и минометные мины". Киев, в частности, потерял "много младших офицеров, прошедших за последние девять лет американскую подготовку".

В публикации приводятся комментарии украинского военного, который отметил острую нехватку опытных солдат. "Такие мрачные оценки распространили ощутимый, хотя и в основном не высказываемый пессимизм от линии фронта до коридоров власти в <...> Киеве. Неспособность Украины провести разрекламированное наступление повлекла бы за собой критику в отношении Соединенных Штатов и их европейских союзников за то, что они медлили с углублением программ подготовки и передачей боевых машин, включая Bradley и танки Leopard, слишком долго, а [украинские] войска уже не ослабли", - отмечает издание.


Ресурсы для наступления

Как подчеркивается в материале, должностные лица США заявили журналистам, что "ситуация на поле боя может не отражать в полной мере положение сил Украины, поскольку Киев готовит военных для предстоящего контрнаступления отдельно и целенаправленно удерживает их от участия в текущих боях, в том числе в обороне" Артемовска (украинское название - Бахмут). Издание также приводит слова руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака. "Мы не исчерпали наш потенциал", - утверждал он. "Думаю, в любой войне приходит время для подготовки нового личного состава, именно это происходит сейчас", - добавил Ермак.

В статье приводятся слова украинского чиновника, который полагает, что западные страны обещали предоставить Киеву лишь символическое число танков. Он также выразил сомнения в том, что Украина обладает достаточными ресурсами для проведения контрнаступления. "У нас нет людей или оружия", - отметил чиновник.

По словам должностного лица США, американская сторона еще в январе рекомендовала Киеву отвести силы от Артемовска.

Германский чиновник привел данные, согласно которым ВСУ потеряли около 120 тыс. человек убитыми и ранеными. "Они не делятся с нами этой информацией, поскольку не доверяют нам", - добавил он, говоря о Киеве. 

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Германия
Россия
США
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Продукция
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