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РИА Новости

Военное училище в Донецке продолжает подготовку офицеров

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Дым над Донецком после обстрела
Дым над Донецком после обстрела.
Источник изображения: © Фото : Алексей КулемZин/Telegram

Военное училище в Донецке продолжает подготовку офицеров в условиях постоянных обстрелов

ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Высшее общевойсковое училище в Донецке не прекращает подготовку офицеров несмотря на постоянные обстрелы города, а его выпускники защищают родину практически по всей линии боевого соприкосновения, рассказали РИА Новости руководители и сотрудники учебного заведения.

"В войсках наши курсанты хорошо себя зарекомендовали. Во-первых, они мотивированы, у них мотивация защищать свою родину. Мы восемь лет находимся постоянно под обстрелами. Первые курсанты пришли сюда учиться, многие из них даже участвовали в боевых действиях. Отзывы хорошие, воюют хорошо. <…> Награжденные есть даже, один из них награжден орденом Мужества", – сказал начальник училища генерал-майор Михаил Тихонов.



Начальник кафедры физподготовки Виктор Сивоконенко в свою очередь отметил, что участники боевых действий нередко приезжают в училище и благодарят за полученные навыки.

"В любое время человек, который может защитить себя, он может защитить и своих товарищей, своих родных, близких, ну и, естественно, защитить свою родину, поэтому это те навыки, которые помогают им в реальном бою. <…> Наши выпускники достойно воюют, и когда между боевыми приезжают, в первую очередь благодарят за то, что научили стрелять, правильно перемещаться, передвигаться, бегать, прыгать, кувыркаться, падать, и это то, что действительно спасает многим жизни", - сказал собеседник агентства.

Офицеры, получившие образование в училище, за время СВО освобождали города ДНР, в том числе и такие крупные, как Мариуполь и Волноваха.

"Я уже в 2014 году был в ополчении. После этого хотелось дальше пойти служить. <…> С начала Мариуполя я был командиром бронегруппы, и до сих пор там остаюсь. Был награжден орденом Мужества Российской Федерации и медалью за освобождение Мариуполя", - рассказывает о своем боевом опыте один из выпускников училища с позывным "Чивос".

Донецкоe высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи имени генерала армии А.А. Епишева (ДВВПУ) было основано в 1967 году. В высшем учебном заведении готовили политработников для вооруженных сил СССР. В 1995 году прошел последний выпуск офицеров. Указом главы ДНР в 2015-м на базе ДВВПУ было учреждено Донецкое высшее общевойсковое командное училище. Осенью того же года курсанты первого набора принесли присягу на верность ДНР и ее народу.

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Страны
Россия
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