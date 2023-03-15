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ТАСС

Kyodo: Япония в 2022 году выделила $1,6 млрд на помощь Украине

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Токио
Токио.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Эта сумма включает как финансовые средства, оборудование и гуманитарную помощь, так и помощь, оказанную соседним с Украиной странам, принимающим беженцев, отмечает агентство

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Общий объем помощи, выделенной Японией в 2022 году в связи с ситуацией на Украине, составил порядка 210 млрд иен (около $1,6 млрд). Как сообщило во вторник агентство Kyodo, эта цифра будет указана в документе о результатах работы Токио по направлению официальной помощи развитию (ODA) за прошедший год.

Эта сумма включает как финансовые средства, оборудование и гуманитарную помощь, переданные непосредственно Украине, так и помощь, оказанную соседним с ней странам, принимающим беженцев.

В проекте "Белой книги о сотрудничестве в целях развития" указывается, что ODA "является одним из наиболее важных средств дипломатии", поэтому необходимо "стратегическое и эффективное ее использование". Кроме того, это направление названо инструментом для реализации "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Эту концепцию, которую иногда противопоставляют китайской инициативе "Пояса и пути", внедрил в 2016 году занимавший на тот момент пост премьера Японии Синдзо Абэ, а теперь ее активно продвигают США, Япония и их союзники.

В проекте документа отмечается необходимость оказания помощи странам Африки и Ближнего Востока. Кроме того, составители "Белой книги" отметили, что рост цен на энергоносители и продовольствие, вызванные, по их мнению, ситуацией вокруг Украины, оказал серьезное воздействие на страны Глобального Юга. Так называют развивающиеся страны, сохраняющие нейтралитет в условиях геополитической напряженности и не присоединяющиеся в том числе к санкционной политике в отношении Москвы. Токио неоднократно заявлял о важности сотрудничества с этими государствами для оказания давления на РФ. 

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