Раскрыт облик транспортного беспилотника ТрАМП

Разработчики раскрыли облик беспилотника ТрАМП, который готовится к первому полету

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), который готовится к первому полету в апреле, проходит завершающий этап наземных испытаний, видео испытаний первого опытного образца имеются в распоряжении РИА Новости.

На кадрах – руление беспилотника, проверка и отладка систем и механизмов управления дроном, выполнение серии пробежек без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров. Внешне аппарат представляет собой беспилотник классической самолетной схемы с высокорасположенным прямым крылом и двухкилевым V-образным хвостовым оперением.

Двигатель расположен в передней части фюзеляжа. Фюзеляж в центральной части имеет значительное, но плавное расширение в месте расположения грузового отсека объемом 2650 литров. С двух сторон грузового отсека – раскрывающиеся створки, образующие при раскрытии большой проем для облегчения погрузки-выгрузки габаритных грузов. За дверцами грузового отсека предусмотрены ниши для убирающихся задних стоек шасси.

"ТрАМП выходит на финальный этап подготовки к испытательным полетам - на машину в ближайшее время будет установлен штатный двигатель с большим трехлопастным винтом, штатные стойки шасси взамен технологических используемых для наземных рулежек. Беспилотник завершает программу наземных испытаний - уже совершены десятки рулений, отработана система управления бортом", - рассказал РИА Новости информированный источник.

Он подтвердил, что поднять беспилотник в воздух планируется в апреле. По его словам, разработчики рассчитывали провести первый полет несколько ранее, но столкнулись с нехваткой ряда специалистов.

Ранее источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что в России разработан транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП, способный перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров.

Особенностью ТрАМП является большой грузовой отсек объемом 2650 литров, который позволяет перебрасывать и сбрасывать с парашютом в заданную точку габаритный груз. Крейсерская скорость аппарата составляет 195 километров в час, крейсерский потолок - 3 тысячи метров.

В гражданских целях дрон может использоваться для мониторинга обширных площадей и в сельском хозяйстве. В отсек можно установить радиолокационное, оптическое, картографическое и иное спецоборудование. За счет раскрывающихся вниз створок отсека возможна подвеска ударной полезной нагрузки.

Среди других конструктивных особенностей ТрАМП - усиленное шасси с пневматиками большого диаметра для взлета и посадки на короткие, плохо подготовленные площадки, встроенная система спасения груза и самого аппарата, а также модульная конструкция основных узлов. В частности, на беспилотнике можно в полевых условиях заменять крыло, двигатель и шасси.