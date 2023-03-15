Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

На минувшей неделе в социальных сетях стали появляться сообщения, что во время боев в Артемовске (Бахмуте) вооруженные формирования киевского марионеточного режима применили танк Leopard 2.

В качестве доказательства фигурировало короткое, буквально в несколько секунд, видео, в котором, в самом деле, демонстрируется едущая по улице населенного пункта некая боевая машина с опознавательными знаками необандеровцев.

Как сообщает проект "РГ: русское оружие", правда, ничего общего с бронированными "кошками" ни первого, ни второго поколения этот образец не имеет.

Интересно, что тему о появлении многотонных германских подарков на линии боевого соприкосновения начали разгонять украинские источники. Одно из первых таких заявлений было сделано еще девять дней назад.

Правда, уже тогда появилось большое количество сомневающихся в достоверности использования натовской техники в боях. Правда, писали, что на видео, возможно, харьковский Т-84 "Оплот".

Потом стали утверждать, что это польские PT-91 Twardy, но ошибочно. Танки этой модели, являющиеся глубокой модернизацией советских Т-72М1, только готовятся к отправке.

На самом деле, оказались правы те, кто разглядел во вражеской машине обычный газотурбинный Т-80БВ, на башню которого экипаж подвесил защитные "лопухи", а кормовую часть ее прикрыл противокумулятивными решетчатыми экранами.