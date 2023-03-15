Западные СМИ признали правду: ситуация на Украине благоволит России

The Paper: западной пропаганде пришлось признать превосходство России на Украине

Ведущие западные медиа всегда искажали ситуацию на Украине в пользу ВСУ и заглушали голоса более рациональных аналитиков, пишет The Paper. Тем не менее реальность заставила СМИ признать правду: их "оценки" Киева были завышены. Москва обладает полным стратегическим преимуществом.

3 марта на американском сайте Politico был опубликован анализ, сравнивающий два недавних события. Одно из них — спектакль, поставленный президентом США Джо Байденом во время его визита в Киев, его победоносная поза и звучная речь. Второе — внезапный визит канцлера Германии Олафа Шольца в Вашингтон: без сопровождения СМИ, без пресс-конференции, без церемонии, без соглашения; визит с целью обсуждения серьезности ситуации на Украине.

Два нарратива

Украинский конфликт длится уже год. С самого его начала существовало два разных нарратива касательно вооруженных действий. Первый, которого придерживалось подавляющее большинство, это мейнстримный нарратив западных СМИ: украинская армия доблестно сопротивляется, а российская плохо сражается. Возьмем, к примеру, один из первых выпусков журнала Foreign Affairs в этом году: там не только говорилось о "поражении российских войск", но и утверждалось, что военный "провал" вызовет в России политический раскол, а Западу "придется убирать этот беспорядок". "Нетрадиционные" нарративы можно было увидеть только в социальных сетях. Некоторое время назад известный репортер Сеймур Херш опубликовал статью о том, что взрыв газопроводов "Северный поток" был спланирован Соединенными Штатами. Чуть позже журналист открыто заявил: военная ситуация на Украине очень отличается от того, что пишут ведущие СМИ.

Альтернативные нарративы, в основном излагаемые экс-чиновниками Пентагона или бывшими аналитиками ЦРУ, имеют небольшую аудиторию и оказывают не такое большое влияние. Эти эксперты считают, что, когда Владимир Путин начинал специальную военную операцию, он действительно недооценил ответ НАТО <...>. Он не мобилизовал крупные силы и материальные ресурсы и не хотел, чтобы Украина понесла существенный ущерб, — ведь в глазах России украинцы это братский народ. Путин просто продемонстрировал жесткую позицию, чтобы принудить Киев серьезно заняться выполнением Минских соглашений. В апреле прошлого года Украина была готова отступить, но США тайно воспрепятствовали мирному соглашению и заставили ее отказаться от переговоров, а затем НАТО всеми силами поддержала попытки контрнаступления ВСУ.

К лету прошлого года российские силы решили покинуть часть отбитых территорий. Запад заволновался. И официальные лица, и аналитические центры посчитали, что Украина может дать отпор российской армии. Они предположили: если она вернет себе Крым, то Путину придется уйти в отставку, а в России произойдет смена режима. Большинству этих экспертов было невдомек, что эти события позволили Москве пересмотреть ситуацию и понять, что Киев, по сути, стал пешкой НАТО. С сентября прошлого года Россия приступила к настоящей мобилизации людских и материальных ресурсов, и целью СВО стала демилитаризация Украины, то есть реальное уничтожение ее военного потенциала. Это качественно изменило характер противостояния двух сторон.

Все меняется

Эти два нарратива претерпели за последний месяц небольшие изменения. Ведущие СМИ постепенно начали подтверждать сведения из "нетрадиционных" западных источников, а прогнозы стали приобретать более пессимистичный характер, хотя администрация Байдена по-прежнему демонстрировала самоуверенность. Западные медиа стали сообщать, что сражения под Артемовском — трагедия и что ВСУ несут большие потери. Как передает News Weekly, в среднем украинские солдаты выживают в Артемовске всего четыре часа. Газета Washington Post сделала попытку снять с Вашингтона ответственность за происходящее. Она утверждает, что военный советник США предлагал украинцам уйти из города, чье стратегическое значение "несущественно", но Владимир Зеленский был полон решимости не сдаваться и стягивать туда большее количество сил, а американская сторона уважает военные решения Киева.

Конечно, СМИ также утверждают, что российская армия заплатила высокую цену за Артемовск. Однако им приходится признать, что ВС РФ поддерживает ЧВК "Вагнер", а информации по этой группе западные медиа выпустили немало. <...> ЧВК участвовала в конфликте с самого его начала и до сих пор наносит тяжелые потери украинской армии. Что касается 300 тысяч военнослужащих, мобилизованных в России в прошлом сентябре, то они все еще проходят подготовку, их лишь изредка отправляют на передовую для настоящих боевых учений. В целом, их пока не назначали на реальные задания.

Артемовск — это оборонительная крепость, которую Украина кропотливо строила в течение восьми лет после того, как в 2014 году разразился кризис. Зеленский отказался отступать, потому что без этого города ему будет трудно удерживать позиции. В результате множество украинских солдат были отправлены в огромный адский котел. С августа прошлого года ВСУ сражаются там с вагнеровцами, которые их истощают. Это соответствует текущей цели Москвы: заставить украинскую армию "истечь кровью" и добиться демилитаризации Украины. Даже ведущие западные СМИ признали, что поражение ВСУ в Артемовске ослабит их способность к стратегическому контрнаступлению.

Украинская армия также сталкивается с трудностями в оснащении. Изначально все думали, что американский ВПК лидирует в мире, но "нетрадиционные" нарративы неоднократно указывали на то, что США почти полвека имели дело с противниками, не имеющими своей производственной базы — с Вьетнамом, Ираком и Афганистаном. Чтобы противостоять России, стране с огромной военной силой, требуется промышленная мобилизация. До сих пор вооружение НАТО, используемое для поддержки Украины, в основном поступало из излишков ее запасов. Если бы альянс использовал слишком много ресурсов для запуска военного производства, чтобы спасти Киев, он бы не заручился поддержкой населения. Более того, хотя США владеют высокими технологиями, за последние 20-30 лет было закрыто немало заводов, поэтому оборудование приходится закупать заново. Наблюдается серьезная потеря квалифицированных рабочих. Активизация инвестиций и начало военного строительства займут несколько лет. У Артемовска <...> ВСУ выпускают всего несколько тысяч снарядов в день, но даже такой расход уже значительно превышает производственные мощности США. У НАТО остались не такие уж и большие резервы.

В последнее время ведущие западные СМИ начали сообщать о том, что украинской армии не хватает снарядов. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что с учетом потребления боеприпасов ВСУ поддерживать объемы поставок будет невозможно с наступлением лета этого года. По сообщению Wall Street Journal, американские военные консультанты разработали новую программу обучения украинской армии: как экономить снаряды. Со времен Второй мировой войны армия США бомбила цели без разбора. Если бы не эта статья, большинство людей, кажется, так бы и верило, что американцы никогда не начнут экономить боеприпасы.

<…>

Расчеты не соотносятся с реальностью

С точки зрения общестратегических факторов Киев находится в крайне невыгодном положении. Стратегические бомбардировки, осуществляемые Россией, разрушают инфраструктуру Украины, особенно энергетическую. Когда конфликт только начался, русские не хотели атаковать критически важные объекты, западные аналитики считали это немыслимым. Однако в начале октября прошлого года был взорван Крымский мост. С тех пор Россия нанесла значительный ущерб инфраструктуре Украины своими ракетными ударами.

С другой стороны, данные, опубликованные американским аналитическим центром Brookings, показывают: после начала конфликта бюджетные расходы украинского правительства более чем в два раза превысили его доходы; годовой уровень инфляции достиг более чем 25%; общая стоимость экспорта страны упала примерно вдвое по сравнению с тем, что было до спецоперации. Можно утверждать, что экономика и финансы Украины находятся в полупарализованном состоянии, и страна полностью зависит от иностранной помощи. Более того, произошла серьезная убыль населения: 8 миллионов граждан бежали в Европу, почти 3 миллиона уехали в Россию. До конфликта население Украины составляло 40 миллионов человек, за год оно уменьшилось на четверть. Более 5 миллионов жителей мигрировали внутри страны.

Для сравнения: население России составляет 140 миллионов человек. <...> Спустя год после того, как Запад ввел жесточайшие экономические санкции против Москвы, курс рубля в целом вернулся к прежнему уровню. В прошлом году экономика страны сократилась на 2,2%, а цены в основном были стабильными. Западу не удалось полностью перекрыть экспорт российских энергоносителей. По оценке МВФ, экономика России в этом году немного вырастет, хотя, конечно, Reuters сообщает, что этот прогноз слишком оптимистичен.

Все это указывает на то, что стратегические расчеты возглавляемой США НАТО больше не соответствуют реальности. После попыток контрнаступления ВСУ прошлым летом у Запада появились стратегические иллюзии, и ведущие СМИ их подхватили. Они считали, что марионеточная украинская армия способна победить российских военных, заставить Путина уйти в отставку, спровоцировать цветную революцию в России и даже расколоть ее. Они не стали четко просчитывать соотношение сил Москвы и Киева, не продумали затраты и необходимые инвестиции и не оценили должным образом стратегические последствия своих действий. В основных западных СМИ наконец зазвучали пессимистичные и рациональные голоса, которые постепенно подтверждают анализ людских, материальных ресурсов и стратегии "нетрадиционного" медийного нарратива. Возможно, часть истеблишмента наконец-то поняла, что ситуация на Украине меняется.

Автор: Сю Му (修木) — профессор Китайского университета Гонконга