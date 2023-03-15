Настоящее испытание в энергетике ждет Европу в 2024 году

Yeni Şafak: сегодня ЕС спасает экономия энергии и теплая зима, но дальше этого будет мало

Сейчас ЕС спасают теплая зима, экономия энергии и альтернативные поставщики. Но следующий год не обещает таких радужных перспектив, пишет Yeni Şafak. Если СВО на Украине не прекратится, поставки российского газа сведутся к нулю, а американского СПГ слишком мало, чтобы удовлетворить потребности Европы.

Несмотря на сокращение поставок из России, ожидавшегося дефицита газа в ЕС не произошло. В этом сыграли свою роль задействование Европой разных поставщиков, экономия энергии и умеренные погодные условия. Однако тающие надежды на скорое прекращение украинского конфликта, увеличение импорта СПГ в Китай и изменение температур могут осложнить следующую зиму.

Европейский и мировой газовые рынки еще не миновали в полной мере угрозу, связанную с ценами на голубое топливо и безопасностью энергоснабжения из-за сокращения поставок из России. В то время как в дополнение к неопределенности, созданной украинским военным конфликтом, на газовом рынке продолжаются колебания, многие потребители и импортеры топлива пострадали от этих условий. Статистика показывает, что, несмотря на угрозы со стороны московского руководства, влияние России на энергетическом рынке ЕС ослабевает. В то время как из России серьезно сократился импорт энергоресурсов, помимо сжиженного природного газа, подвижки в сфере зеленой энергетики и участие США послужили поводом для формирования иной энергетической геополитики. Россия направляет свой маршрут экспорта энергоресурсов в Азию, между тем Европа продолжает импортировать их у новых партнеров. Тем не менее эксперты говорят, что опасность еще не миновала и зима, которая начнется в конце текущего года, может привести к иным последствиям.

В ценах на газ российское влияние может сохраниться

По словам эксперта по энергетике из Института Брейгеля в Брюсселе Георга Захмана (Georg Zachmann), побеседовавшего с Yeni Şafak, отныне Россия может иметь влияние на Европу не с точки зрения безопасности газоснабжения, а в плане цен на газ. Эксперт отмечает, что даже в случае полного прекращения поставок из России проблем с газом в 2023 году не будет. «Однако, если спрос на газ снова возрастет под влиянием холодной погоды или если в странах ЕС будут допущены серьезные ошибки в сфере энергетической политики, российское голубое топливо вновь может стать важным», — подчеркивает аналитик.

Решение московского руководства о военной операции на Украине не только побудило страны ЕС искать альтернативных поставщиков. Ситуация затронула и некоторые гигантские проекты. Например, Германия решила остановить проект «Северный поток — 2», который имел решающее значение для энергетической безопасности страны.

Как напоминает лондонский энергетический аналитик Элиф Селин Чакыр (Elif Selin Çakır), Россия, начав спецоперацию на Украине, и так пошла на риск потери европейского рынка, при этом она обратилась к азиатскому рынку, который может быть столь же прибыльным для нее. «Для Европы выгодно то, что этот шаг заставляет страны активно работать над переходом к зеленой энергии, — продолжает эксперт. — Многие европейские страны в этом процессе заключили энергетические соглашения с альтернативными странами и ускорили развитие проектов в области зеленой энергетики».

Европе помогла умеренная зима

В 2022 году спрос на газ в странах Евросоюза уменьшился на 10%, что эквивалентно 50 миллиардам кубометров. В том, что сценарий нехватки газа, которого боялись, не осуществился, несмотря на отключения России, сыграли роль несколько причин. Это политика мер, проводимая странами ЕС, более сдержанное поведение потребителей, задействование альтернативных поставщиков, помимо России, и, наконец, достаточно умеренная по сравнению с сезонными нормами зима. В результате по состоянию на декабрь заполняемость газохранилищ Европы была выше, чем в среднем за последние пять лет.

Поставки могут полностью прекратиться

Несмотря на все это, 2023 год может оказаться более сложным. Отчет, опубликованный Международным энергетическим агентством, указывает на три главных опасности, особенно для европейских стран. Главный риск заключается в том, что надежды на прекращение российской спецоперации на Украине в скором времени, угасают. Это может означать дальнейшее сокращение или в конечном счете обнуление потока газа из России в Европу. В качестве второго фактора обращается внимание на вероятность того, что импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай снова вырастет после сокращения в 2022 году. В этой связи конкуренция на мировом рынке СПГ может усилиться, что в свою очередь осложнит задачу ЕС по замещению части газа, поступавшего из России, сжиженным топливом. Последним же фактором, способным поставить страны ЕС в затруднительное положение, согласно отчету, является вероятность изменения погодных условий. После зимы, отметившейся едва ли не рекордными температурами в начале 2023 года, сохраняется неопределенность относительно того, что принесет конец года.

Эксперты отмечают, что в случае осуществления одного или нескольких из этих негативных сценариев у Евросоюза есть кое-какие карты в руках. В качестве таковых называется принятие мер по повышению энергоэффективности, наращивание мощностей возобновляемой энергетики, ввод в эксплуатацию тепловых насосов, а также восстановление использования атомной и гидроэнергетики, которое находилось на низшем уровне в 2022 году.

Влияние США в сфере СПГ мало

Одним из факторов, дающих Европе "свежий воздух", является импорт СПГ из США. В 2022 году импорт СПГ в ЕС увеличился на 60% (50 миллиардов кубометров) по сравнению с предыдущим годом, при этом две трети от этого увеличения пришлось на поставки из США. Столь резкий рост импорта из США при уменьшении потока газа из России поднимает вопрос о том, не становится ли Брюссель зависимым на этот раз от Вашингтона вместо Москвы в сфере безопасности энергоснабжения.

С точки зрения Георга Захмана, это необоснованное беспокойство. СПГ, импортируемого из США, намного меньше того количества газа, которое закупалось у России, к тому же множество альтернатив на рынке СПГ также предотвратит такую зависимость, подчеркивает эксперт. Элиф Селин Чакыр обращает внимание на фактор НАТО в отношениях США и ЕС и отмечает, что в условиях пробела, оставленного Россией, вашингтонская администрация поспешила на помощь странам ЕС с картой СПГ и это изменило энергетическую геополитику Европы. «В рамках планов по сокращению выбросов углерода американские компании получают поддержку для создания терминалов СПГ в Европе. ЕС и США поддерживают друг друга в области перехода к зеленой энергетике», — добавляет аналитик.

100-процентная прибыль у компаний-гигантов

Увеличение объемов поставок энергоресурсов между Европой и США также отразилось на прибыли компаний. Так, энергетические компании США и Великобритании, такие как ExxonMobil, Shell, Chevron, BP, Conoco Philips, Occidental, EOG Resources и Pioneer Natural, в 2022 году нарастили чистую прибыль на уровне 100% по сравнению с 2021 годом.

Автор: Мустафа Кырыкчиоглу (Mustafa Kırıkçıoğlu)