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ТАСС

Варшава договорилась с Киевом о консультациях по восстановлению Украины

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Варшава, Польша
Варшава, Польша.
Источник изображения: © flickr.com / Terra Libera

По словам представителя президента республики Марчина Пшидача, Польша хочет, чтобы у ее компаний "была очень хорошая стартовая позиция"

ВАРШАВА, 13 марта. /ТАСС/. Главы офисов президентов Польши и Украины договорились о возобновлении работы консультационного комитета лидеров двух стран, чтобы обсуждать будущее восстановление Украины. Об этом сообщил в понедельник представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач в Twitter.

По его словам, комитет будет заниматься, в частности, "улучшением экономического сотрудничества в контексте будущего восстановления Украины". "Мы хотим, чтобы у польских компаний была очень хорошая стартовая позиция", - добавил он по итогам переговоров с главой офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Киеве.

Среди других тем переговоров - текущие вызовы в области безопасности, усилия Украины на пути к европейской интеграции. 

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Страны
Польша
Украина
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