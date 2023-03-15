Войти
ТАСС

Лавров и глава МИД Ирана обсудили события на Украине

131
0
0
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Хосейн Амир Абдоллахиян "подчеркнул принципиальную позицию" Ирана, которая заключается в необходимости "сосредоточения внимания на политическом решении и диалоге"

ТЕГЕРАН, 13 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора обсудили, в частности, последние события на Украине. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство исламской республики.

"Последние события на украинской арене были среди других вопросов, которые обсудили министры иностранных дел [Ирана и России]", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале МИД Ирана. Отмечается, что Абдоллахиян "подчеркнул принципиальную позицию" Ирана, которая заключается в необходимости "сосредоточения внимания на политическом решении и диалоге".

В МИД Ирана уточнили, что другой темой разговора министров были вопросы, "связанные с техническим сотрудничеством" Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Также указывается, что Лавров "приветствовал достигнутую Ираном и Саудовской Аравией договоренность о возобновлении дипломатических отношений".

В свою очередь в распространенном МИД РФ по итогам телефонной беседы сообщении говорится, что стороны подтвердили настрой на тесную координацию в преддверии очных контактов. Как указали в МИД РФ, министры отметили "укрепление позитивной динамики развития российско-иранского многопланового сотрудничества". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Саудовская Аравия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
13.02.2023
Андрей Руденко: азиатское направление остается приоритетным и развивается по восходящей
11.11.2022
СМИ: готовность Зеленского к переговорам с Россией указывает на раскол в НАТО
20.06.2016
Стратегический партнер России
02.11.2015
Бенджамин Фулфорд: резкое изменение соотношения сил США и России на Ближнем Востоке и недальновидность Японии ("Sankei Shimbun", Япония)
30.10.2015
Cтратегический поворот на Ближнем Востоке ("Le Monde diplomatique", Франция)
05.12.2013
Россия «вооружит» Саудовскую Аравию ("ИноСМИ", Россия)
03.02.2010
Исайкин: Бахрейн для РФ - ворота к сотрудничеству в Персидском Заливе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 02:12
  • 46355
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.03 01:14
  • 1
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника
  • 14.03 22:34
  • 1
Обещанные США и Германией ЗРК Patriot не смогут сбить российские "Кинжалы"
  • 14.03 21:44
  • 2
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 52-й катер класса "Сентинел"
  • 14.03 21:03
  • 3
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа
  • 14.03 17:01
  • 11
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 14.03 14:35
  • 0
Коллективный Запад: никаких разговоров с Россией, только война!
  • 14.03 11:25
  • 2
Источник рассказал о модернизации барражирующих боеприпасов "Ланцет"
  • 14.03 10:44
  • 2415
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.03 10:15
  • 1
Российские военные применили новейший высокоточный боеприпас «Гром» в ходе СВО
  • 14.03 09:59
  • 1
США и Россию назвали лидерами по экспорту оружия
  • 14.03 09:48
  • 7
На 103-м бронетанковом ремонтном заводе показали модернизацию танков Т-62М для применения в зоне спецоперации
  • 14.03 09:44
  • 1
Военнослужащие ВСУ сообщают о развёртывании российскими войсками автономных комплексов наблюдения «Муром-П»
  • 14.03 09:25
  • 1
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал Запад задуматься о мирном плане по Украине
  • 13.03 23:10
  • 2
Как советская оборонка готовила коренной перелом в войне