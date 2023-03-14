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Интерфакс-АВН

ESA планирует провести новую миссию в рамках программы ExoMars в октябре 2028 года

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ExoMars-2020
ExoMars-2020.
Источник изображения: РИА Новости/Александр Ковалев

Париж. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Европейское космическое агентство (ESA) планирует провести новую марсианскую миссию, которую прежде планировалось осуществить совместно с госкорпорацией "Роскосмос", самостоятельно в октябре 2028 года, сообщил представитель агентства, менеджер проекта ровера в миссии ExoMars Пьетро Бальони.

"Сейчас мы планируем провести запуск в октябре 2028 года. Мы не можем запустить его раньше, так как нам требуется время для проектирования, создания и сертификации спускаемого аппарата. (...) Мы не хотим выходить за рамки этой даты, потому что тогда условия окружающей среды на Марсе будут неблагоприятными для проведения миссии, в которой мы хотим задействовать марсоход", - сказал Бальони.

По его словам, ESA планирует создать новый спускаемый аппарат силами европейских предприятий. Он заменит изначально планировавшийся для этой миссии российский аппарат.

Бальони добавил, что в создании двигательной системы для аппарата может принять участие NASA.

По словам руководителя отдела робототехники проекта ExoMars 2022 Андреа Мерло, инженеры планируют усовершенствовать ровер, чтобы он смог пережить пыльные бури на Марсе. Всего, по расчётам специалистов, процесс модификации аппарата займёт от четырёх до шести лет.

ExoMars - совместная программа ESA и российской госкорпорации "Роскосмос" по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Красной планете.

17 марта 2022 года правящий совет ESA признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией "Роскосмос" по проекту ExoMars-2022.

13 июля ESA официально уведомило "Роскосмос" о прекращении сотрудничества по проекту ExoMars, тогда же стороны приступили к проработке вопроса о возвращении оборудования друг другу.

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