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ТАСС

Бюджет NASA предполагает финансирование МКС до 2030 года

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МКС
МКС.
Источник изображения: JSC/ NASA

На финансирование станции в 2024 финансовом году планируют выделить $1,3 млрд

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Запрос NASA по бюджету на 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 года до 30 сентября 2024 года) исходит из продолжения финансирования работы Международной космической станции (МКС) как минимум до 2030 года. Это следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте NASA.

В рамках работы на МКС, как отмечается в документе, планируется продолжение сотрудничества с Роскосмосом. Всего на финансирование станции в 2024 финансовом году планируется выделить $1,3 млрд, аналогичные суммы предполагаются в рамках пятилетнего планирования до 2028 года, хотя их размер впоследствии может быть скорректирован, в последующие годы размеры финансирования будут определяться дополнительно.

На прошлой неделе Белый дом обнародовал проект бюджета США на 2024 финансовый год. В понедельник отдельные ведомства предоставляют подробную информацию о целях и задачах, на который запрашиваются средства в данном документе. 

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