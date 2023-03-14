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ТАСС

NASA запрашивает бюджет в 2024 финансовом году в размере более $27 млрд

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Источник изображения: vpk-news.ru

На общие системы освоения космоса в ведомстве просят $7,9 млрд

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запрашивает на 2024 финансовый год (начинается 1 октября 2023 года) бюджет в размере $27,185 млрд, что практически на 2 млрд больше по сравнению с предыдущим фискальным годом. Это следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте NASA.

На общие системы освоения космоса в ведомстве просят $7,9 млрд, на развитие программы лунной миссии Artemis требуется $3,2 млрд, а на программу по Марсу - $161 млн.

На прошлой неделе Белый дом обнародовал проект бюджета США на 2024 финансовый год. В понедельник отдельные ведомства предоставляют подробную информацию о целях и задачах, на которые запрашиваются средства в данном документе. 

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