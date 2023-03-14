В оборонном секторе Турции заявили об отсутствии необходимости в импорте ЗРС С-400

Гендиректор компании Aselsan Халук Гергюн объяснил это производством в стране аналогов этих систем

АНКАРА, 13 марта. /ТАСС/. Генеральный директор предприятия оборонного сектора Турции компании Aselsan Халук Гергюн считает, что республика больше не нуждается в системах С-300 или С-400, поскольку активно производит отечественные аналоги.

"Мы производим системы ПВО. У нас нет потребности в С-300 или С-400. Мы устраняем эту необходимость [закупать системы за рубежом]. В этом состоит наша миссия", - приводит его слова в понедельник газета Milliyet.

Гергюн обратил внимание на разработанную компаниями Aselsan, Roketsan и SAGE (Институт исследований и разработок оборонной промышленности) систему ПВО Siper. "Это не только система запуска ракет. Это и станция связи, и радар, который работает постоянно, и центр управления огнем. Внедрена система распознавания "свой-чужой". Это система ПВО дальнего действия. Она успешно поразила цели на расстоянии 100 км во время испытаний", - рассказал он.

Siper (с тур. "окоп", "траншея") - это ЗРК большой дальности, который предназначен для поражения любых воздушных целей. Разработка началась в 2018 году. Первые испытания комплекса были проведены в декабре 2022 года. Тогда было показано, что система способна обнаруживать, сопровождать и поражать высокоскоростные цели на дальности более 100 км. В планах компании и армии поставить эти комплексы на боевое дежурство в 2023 году.

Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщал, что контракт на поставки систем выполнен. На тот момент у Турции не было на вооружении никаких систем защиты от воздушных угроз уровня и возможностей С-400.