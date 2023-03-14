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ТАСС

Картаполов: в этом году призыв на срочную службу пройдет по прежним правилам

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Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.
Источник изображения: Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Глава комитета Госдумы по обороне отметил, что законопроект о повышении призывного возраста до 21 года для прохождения срочной службы в армии будет принят в весеннюю сессию

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассчитывает, что законопроект о повышении призывного возраста до 21 года для прохождения срочной службы в армии будет принят в весеннюю сессию Госдумы. По его словам, в этом году весенний и осенний призывы пройдут по прежним правилам.

"В весенней сессии мы его примем", - сказал депутат в беседе с ТАСС в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом парламентарий подчеркнул, что изначально при разработке законопроекта предполагалось, что весенний призыв этого года никак не изменится. "Сейчас мы вместе с коллегами из Минобороны пришли к выводу, что лучше всего, чтобы он вступил в силу именно с 1 января 2024 года. В этом году призыв пройдет по прежним правилам. Этот год нужен для того, чтобы военные комиссариаты уточнили состав своего призывного ресурса, провели уточнение списков, пригласили потенциальных срочников и сверили их данные. Это вполне они могут сделать, и, по нашему мнению, они должны это сделать", - подчеркнул депутат.

В свою очередь соавтор инициативы, замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил ТАСС, что "нет спешки, чтобы в одночасье" принять законопроект. Он подчеркнул, что перед вступлением закона в силу военным комиссариатам следует провести организационные мероприятия в полном объеме.

Ранее группа депутатов Госдумы по главе с Картаполовым внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Согласно инициативе, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет. При этом желающие смогут отправиться на срочную службу с 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста. 

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