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ТАСС

Глава Минобороны Венгрии считает, что Украина не может решить свою судьбу без других стран

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Киев
Киев.
Источник изображения: Spencer Platt/ Getty Images

Криштоф Салай-Бобровницки заявил о необходимости переговоров между Россией и США

БУДАПЕШТ, 13 марта. /ТАСС/. Украина не может самостоятельно определить свое будущее без участия других стран, и для этого нужны переговоры между Россией и США. Такое мнение высказал в понедельник в интервью интернет-изданию Index министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки.

"Украина не может сама решить свою судьбу, ее решают другие", - сказал он, добавив, что "без решения Соединенных Штатов мира не будет, это сегодня знают все". Министр напомнил, что венгерское правительство давно говорило о необходимости переговоров по Украине с участием США и России, но к ее мнению не хотели прислушаться. По его словам, сейчас те же люди "с гордостью заявляют, что без поддержки Соединенных Штатов, Запада, "свободного мира" Украина давно бы проиграла эту войну".

Глава Минобороны Венгрии высказал также обеспокоенность в связи с тем, что локальный украинский конфликт может перерасти в мировую войну в результате какого-то случайного инцидента. При этом он дал понять, что считает США и Россию, по сути, противоборствующими сторонами. По его мнению, на Украине "может случиться все, что угодно, может случиться самое худшее".

"История показывает, что непреднамеренные события могут привести к серьезной эскалации. В данный момент мы видим, что нет никаких мирных переговоров, но есть поставки вооружений, две ядерные державы воюют друг с другом, европейские страны втягиваются в эти события, а Европейский парламент призывает государства - члены ЕС поставлять оружие [на Украину]", - сказал Салай-Бобровницки.

Он подчеркнул, что сейчас важно в первую очередь добиться прекращения огня, чтобы спасти жизни людей. "Но мирные переговоры - уже не в нашей компетенции, а в компетенции сторон", - добавил министр, напомнив, что Венгрия последовательно выступает за урегулирование украинского конфликта дипломатическим путем.

"Цель состоит в том, чтобы Россия не представляла угрозы для Европы и чтобы между Россией и Венгрией была достаточно широкая и глубокая зона, суверенная Украина. Это отвечает нашим интересам", - пояснил глава Минобороны, выразив сожаление в связи с тем, что на Западе только Венгрия и Ватикан призывают к миру, в то время как остальные страны сохраняют воинственный настрой. "Боюсь, что мы имеем дело с затяжной войной. Запад пытается всех втянуть в военные действия, и сейчас в Европе сложилась ситуация, когда в лагере мира почти никого не осталось, и все готовятся к войне, кроме нас, венгров", - заявил министр. 

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Страны
Венгрия
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
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