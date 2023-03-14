В ЕС объяснили свою критику мирного плана КНР по Украине

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Китай, который весь 2022 год в конфликте на Украине занимал исключительно нейтральную позицию, изредка призывая стороны к дипломатии, к годовщине российско-украинского противостояния представил общественности свой план по мирному урегулированию.

Озвученная инициатива включает в себя 12 пунктов, в том числе немедленное прекращение огня.

Стоит отметить, что в Киеве китайское предложение отвергли сразу. При этом с острой критикой в адрес мирного плана КНР выступили и в ЕС, что вызывает некоторое недоумение, так как Европа, по крайней мере де-юре, не является участницей конфликта.

В то же время, реакцию ЕС в ходе сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе пояснил представитель МИД Евросоюза Петер Стано.

Со слов дипломата, Пекин не является, как он выразился, «беспристрастным посредником». Более того, Стано подчеркнул, что КНР и вовсе заняла одну из сторон конфликта, так как власти страны отказываются говорить о том, кто в данном противостоянии «жертва», а кто – «агрессор».

Именно поэтому, со слов представителя европейского внешнеполитического ведомства, ЕС не «дал шанса» мирной инициативе, представленной Китаем. Или ЕС, поставляя оружие, боеприпасы Украине, направляя военных советников и инструкторов, является беспристрастным и имеющим право выступать с критикой мирных инициатив.

Между тем поступает информация, что председатель КНР Си Цзиньпин собирается провести онлайн-встречу с президентом Украины Зеленским, а перед этим лично встретиться с Владимиром Путиным в Москве.