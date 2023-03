"Роман закончился". Глобальный Юг готовится дать отпор бывшим господам

SCMP: Глобальный Юг готов выступить против навязанного Западом миропорядка

Роман Глобального Юга с Западом закончился, пишет Эндрю Шэн в статье для SCMP. Смещение баланса сил, позиция Запада по украинскому вопросу и отрицательные последствия его вмешательств в дела других стран заставили бывшие колонии дать отпор бывшим господам.

Изменения в балансе сил, неуступчивость Запада в украинском вопросе и неблагоприятные последствия его иностранных интервенций заставляют остальные страны мира насторожиться.

Глобальный Юг не станет вставать на сторону Запада или Востока, не убедившись в том, что его интересы будут учтены. Роман с Западом действительно закончился.

Эндрю Шэн (Andrew Sheng)

"Забавная история, случившаяся по пути к форуму" – это бродвейский мюзикл Стивена Сондхайма (Stephen Sondheim) 1962 года, в основу которого лег фарс древнеримского драматурга Плавта (жившего в 254-184 годах до нашей эры) и который вышел на большие экраны в 1966 году. В нем рассказывается о римском рабе по имени Псевдол, который попытался получить свободу, убедив своего хозяина завоевать сердце девушки Филии, живущей по соседству, которая обещана в жены солдату.

Эта постановка стала популярной, когда Сондхайм решил поменять вступительную песню – с "Love is in the Air" на "Comedy Tonight", – чем продемонстрировал, что романтические истории продаются лучше, если их облечь в форму комедии.

С тех пор этот мюзикл ставили во многих странах – была даже версия на кантонском диалекте китайского языка, которую показывали в Гонконге в 2009 году.

Я вспомнил об этом скабрезном фарсе, когда смотрел видеозапись недавней встречи министров иностранных дел стран "Большой двадцатки", проходившей в Нью-Дели. Тон той встречи задал премьер-министр Индии Нарендра Моди, который вновь озвучил тему председательства своей страны в клубе: "Одна Земля, одна семья, одно будущее". "Ни одна группа не может претендовать на глобальное лидерство, если она не прислушивается к тем, кого больше всего затрагивают ее решения", – заявил он.

Очевидно, те члены "Большой двадцатки", которые также входят в состав НАТО, не прислушались к нему, потому что участники встречи не смогли согласовать совместное коммюнике, требовавшее осуждения российской специальной военной операции на Украине. В ходе саммита западные члены клуба продемонстрировали такое возмущение и заняли такую "праведную" позицию, что нарушили первое правило поведения вежливых гостей.

Вежливые гости не являются на встречи, открыто порицая других гостей. В итоге остальные страны мира постепенно начинают осознавать, что после того, как Запад разделается с уже обозначенными "экзистенциальными угрозами", они, скорее всего, станут следующими в очереди.

Сегодня любое крупное мероприятие на Западе в обязательном порядке начинается с обращения президента Украины Владимира Зеленского. Затем один за другим лидеры стран НАТО произносят аффирмации об основанном на ценностях и нормах миропорядке и настойчиво призывают слушателей (остальные страны мира, но главным образом Глобальный Юг) встать на сторону Запада, предупреждая, что в противном случае они столкнутся с "последствиями".

И на пути к новому римскому форуму случилось то, что остальные страны мира решили дать Западу отпор. Бывшие рабы, колонии и почти колонии больше не хотят молчать и слушать, как прежние хозяева настаивают на сохранении старого миропорядка, в котором они правят, а вы должны подчиняться.

И дело здесь не только в лицемерии Запада, который проповедует нам о противостоянии демократии и автократии, о ценностях и основанном на нормах миропорядке. Лицемерие демонстрирует не только Запад. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер (John Mearsheimer) изложил ключевые причины происходящего в своей статье 2019 года под названием "Обречен на провал: подъем и падение либерального международного порядка" (Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order).

Во-первых, либеральный многосторонний порядок предусматривает передачу суверенитета международным институтам, которые в основном контролируются богатым Западом. Но их легитимность теперь оказывается под вопросом в связи с перемещением экономической власти к другим странам мира, большинство из которых совершенно обоснованно хотят иметь право голоса в процессах разработки и применения общих правил.

Во-вторых, Соединенные Штаты использовали свою одностороннюю и безраздельную власть, чтобы доминировать после распада Советского Союза, однако у них больше нет таких ресурсов, которые позволяли бы им полностью контролировать миропорядок, сложившийся после окончания холодной войны. Когда Рим чувствовал себя в безопасности, он не представлял никакой угрозы для остальных. Наиболее опасным он становился в те моменты, когда его позиции оспаривались.

В-третьих, сложившийся после холодной войны либеральный миропорядок обречен на крах, потому что лежащие в его основе принципы крайне несовершенны – дело не только в том, что национализм и политика равновесия сил блокируют реализацию этих принципов, но и в том, что ресурсы, которые Запад расходует на иностранные войны, разрушают внутреннюю политику.

Коротко говоря, аргументы в пользу идеалистических либерально-демократических правил и основанного на ценностях миропорядка идут вразрез с моралью, логикой и свидетельствами о том, кто на самом деле правит, чьи это ценности и каковы фактические результаты.

Во-первых, остальные страны мира поддержали бы Запад, если бы он продолжал обеспечивать их глобальными общественными благами, оставаясь нравственным лидером. Но объемы этих глобальных общественных благ снижаются, потому что ресурсы Запада сейчас ограничены, а военный конфликт и санкции не могут быть единственным решением всех мировых проблем. Все центральные банки остальных стран мира сейчас боятся, что их может постичь участь центробанка Афганистана, чьи валютные резервы были конфискованы или заморожены после того, как Соединенные Штаты сначала вторглись в эту страну, а затем бросили ее.

Во-вторых, если лидерство Запада будет все больше приобретать форму сделок и санкций, тогда остальным странам мира придется укреплять свои позиции с помощью проверенного временем подхода, подразумевающего формирование некоего баланса сил, в котором ни одного государство не может доминировать.

Глобальный Юг не станет вставать на сторону Запада или Востока, не убедившись в том, что его интересы будут учтены. Он встанет на сторону одного, чтобы уравновесить силу другого.

В-третьих, страны, в дела которых Запад – в том числе посредством трансатлантического альянса НАТО – вмешался под предлогом защиты демократии и прав человека, такие как Ирак, Афганистан и Ливия, сталкиваются с проблемой слабого или несостоятельного государственного управления.

После недавней Мюнхенской конференции по безопасности у меня сложилось впечатление, что это были дискуссии по вопросу об абсолютной беззащитности Европы. Не отдавая себе отчета, Европа шагнула обратно в эпоху нескончаемых войн, убаюканная исключительным миром, который царил на континенте последние 70 лет. Те европейские лидеры, которые настаивают, что их "стратегия выхода" – это полня победа Украины, попросту утратили связь с реальностью.

Поскольку Россия не смирится с поражением, попытки добиться полной победы Киева приведут к тому, что Европа погрузится в бесконечную войну, которая может завершиться лишь обменом ядерными ударами, полным истощением Европы или полным уничтожением Украины. Кто захочет следовать за лидерами, которые уверены, что войну можно вести, не жертвуя при этом собственными сыновьями и дочерями?

Запад пребывает в метавселенной, сотворенной его собственным воображением, в то время как остальные пытаются понять, как можно реально выжить в условиях существующего либерального миропорядка.

Роман с Западом закончился, и комедия превращается в фарс. Вот что происходит на пути к новому римскому форуму.

Эндрю Шэн – научный сотрудник Азиатского глобального института при Гонконгском университете.