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ТАСС

"Калашников" продемонстрирует линейку новых шлемов на основе баллистического полиэтилена

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Концерн "Калашников"
Концерн "Калашников".
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"

Концерн планирует представить их на выставке "Эскпотехностраж"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Концерн "Калашников" на выставке "Эскпотехностраж" продемонстрирует линейку новых шлемов, выполненных с применением сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба концерна.

По его словам, акцент в экспозиции "Калашникова" будет сделан на модульном пистолете Лебедева, к производству и выполнению первых контрактных поставок которого концерн приступил в настоящее время.

"В экспозиции концерна "Калашников" также будут представлены новые разработки в области средств индивидуальной бронезащиты, в частности, линейка титановых и композиционных шлемов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и керамических бронепанелей", - добавил он.

Кроме того, на выставке покажут автоматы "сотой" и "двухсотой" серий, пистолет-пулемет ППК-20, снайперскую винтовку Чукавина. В сегменте гражданского стрелкового оружия концерн представит карабин специальный 18,5КС-К с коробчатым магазином 18,5 КС-К, 12х76 самозарядное ружье МР-155 Тактика, карабин охотничий "145 Лось" (МР-145) Тактика и 12х76 самозарядное ружье МР-135 Тактика.

В 2021 году официальное издание Минобороны РФ "Красная звезда" сообщило о создании в России уникального бронированного материала из СВМПЭ волокна и полученных на его основе сверхлегких композитных материалов. Их эксплуатационные качества существенно превосходят показатели иностранных бронематериалов. СВМПЭ способен останавливать осколки, летящие на скорости до 670 м/с, в то время как аналогичный израильский материал UD и американский арамидный органопластик на основе кевлара задерживают осколки, летящие на скоростях, не превышающих 630 и 480 м/с соответственно.

Выставка технологий в сфере безопасности "Экспотехностраж-2023" пройдет с 15 по 17 марта в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. 

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