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ТАСС

Завершилась работа над космическим экспериментом "Дисперсия" на МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: © Госкорпорация Роскосмос

По словам профессора МАИ Николая Козлова, результаты работы помогут синтезировать высокотехнологичные материалы для применения в космосе

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Работы над космическим экспериментом "Дисперсия", поставленным благодаря специалистам Московского авиационного института (МАИ), завершены. Результаты эксперимента могут помочь создать перспективные материалы космического назначения, сообщили ТАСС в МАИ.

"Недавно на борту Международной космической станции завершился эксперимент "Дисперсия", постановщиком которого выступил Московский авиационный институт. Результаты исследования могут помочь в создании новых материалов, необходимых для освоения космического пространства", - сказали в институте, подчеркнув, что над экспериментом работал космонавт Роскосмоса и аспирант МАИ Дмитрий Петелин, который также является спецкором ТАСС на МКС.

Как отметили в МАИ, подобный эксперимент проводился в космосе впервые. Изучались процессы, которые протекают в электро- и магнитореологических жидкостях. "Это умные материалы, способные обратимо менять свои свойства, например, вязкость, при внешнем воздействии. Они могут использоваться при производстве клапанов, амортизаторов, приводов, сенсоров и тактильных элементов", - поделились в институте.

По словам профессора МАИ Николая Козлова, эксперимент имеет большой научный интерес, так как его результаты помогут синтезировать новые высокотехнологичные материалы для применения в космосе. В институте сообщили, что ученые МАИ уже приступили к обработке результатов эксперимента. Итоги ожидается опубликовать к осени этого года.

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