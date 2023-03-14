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ТАСС

Венгрия не считает военной помощью Украине лечение раненых и подготовку врачей

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Государственный флаг у здания парламента в Будапеште, Венгрия
Государственный флаг у здания парламента в Будапеште, Венгрия.
Источник изображения: © AP Photo / MTI, Tibor Illyes

Министр обороны страны Криштоф Салай-Бобровницки заявил, что Венгрия не будет поставлять вооружения Украине

БУДАПЕШТ, 13 марта. /ТАСС/. Венгрия не будет поставлять вооружения на Украину, но продолжит подготовку украинских военных врачей и оказание помощи раненым военнослужащим. Об этом заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки в интервью, опубликованном в понедельник в интернет-издании Index.

Отвечая на вопрос, не является ли обучение военных медиков военной помощью Украине, он сказал: "Руководствуясь гуманитарными соображениями и действуя по принципу "люди помогают людям", мы сочли возможным организовать лечение раненых солдат. На том же основании мы предоставляем украинским военно-медицинским специалистам знания, которые позволят им спасать жизни людей".

В то же время глава Минобороны подчеркнул, что "Венгрия не будет поставлять вооружения Украине и останется в стороне от войны". "Венгерский народ ожидает от правительства, что мы не позволим втянуть себя в войну и обеспечим безопасность Венгрии", - пояснил Салай-Бобровницки.

На уточняющий вопрос, возможны ли поставки на Украину военной техники венгерского производства из других стран, министр ответил: "Все устройства, которые классифицируются как оружие и производятся в Венгрии, будут служить нуждам венгерских военных в течение длительного времени".

"Позиция Венгрии не изменилась: мы остаемся на стороне мира и не поддерживаем никакие шаги, которые ведут к эскалации военных действий", - сказал Салай-Бобровницки. "Мы хотим спасти жизни людей, в том числе - не будем забывать - венгерские жизни", - напомнил он об этнических венграх в Закарпатье, которых также призывают в украинскую армию. Министр считает, что единственный способ избежать новых жертв в этом конфликте - добиться прекращения огня и начала мирных переговоров. 

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Венгрия
Украина
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