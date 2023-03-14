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РИА Новости

Концерн "Калашников" начал серийные поставки модульного пистолета Лебедева

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Модульный пистолет Лебедева, разработанный концерном "Калашников"
Модульный пистолет Лебедева, разработанный концерном "Калашников".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба ГК "Калашников"

Глава концерна "Калашников" Лушников: начались поставки модульного пистолета Лебедева

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Концерн "Калашников" начал поставки модульного пистолета Лебедева, оружие проходит испытания в войсках, сообщил президент компании Алан Лушников.

Данное заявление он сделал в преддверии выставки "Экспотехностраж", которая пройдёт с 15 по 17 марта в Санкт-Петербурге.

"Выставка "Экспотехностраж" традиционно важна для нас с точки зрения ее организатора и заказчика нашей продукции, Федеральной службы войск национальной гвардии России. Росгвардия - надёжный, проверенный и чрезвычайно важный партнер. В нынешней экспозиции мы делаем акцент на модульном пистолете Лебедева (МПЛ). В этом году мы начали его производство и осуществляем первые контрактные поставки. В настоящее время партия данных изделий передана заказчику и проходит войсковые испытания", - цитирует Лушникова пресс-служба концерна.

В экспозиции "Калашникова" на выставке будет представлен широкий спектр продукции предприятий холдинга: современные образцы боевого и гражданского стрелкового оружия, морская техника, решения в области динамической защиты; всего более 30 наименований изделий.

Помимо линейки 9-мм пистолетов Лебедева в сегменте боевого стрелкового оружия участникам и гостям форума будут представлены автоматы Калашникова "сотой" и "двухсотой" серий, 9-мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, 7,62-мм снайперская винтовка Чукавина СВЧ, которая успешно выдержала государственные испытания.

Пистолеты МПЛ и МПЛ1 предназначены для применения боеприпасов 9х19 миллиметров, в том числе патронов повышенной мощности 7Н21. Оснащены планками для крепления фонарей и лазерных целеуказателей, сменными накладками на рукоятку, а также магазином с индикацией количества патронов.

Масса МПЛ (с магазином без патронов) составляет 0,8 килограмма, МПЛ1 с прибором малошумной стрельбы – 1,15 килограмма. Длина ствола пистолетов – 112 и 127 миллиметров, соответственно. Емкость магазинов - 16 патронов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
ПКМ
Компании
Концерн Калашников
Росгвардия
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