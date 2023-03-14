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Интерфакс-АВН

Южная Корея одобрила планы закупок истребителей F-35A и зенитных ракет SM-6

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Один из первых полученных ВВС Южной Кореи истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning II (южнокорейский бортовой номер 19-008, номер ВВС США 17-5315, серийный номер AW-08) во время первой публичной демонстрации самолетов этого типа на мероприятиях в чест
Один из первых полученных ВВС Южной Кореи истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning II (южнокорейский бортовой номер 19-008, номер ВВС США 17-5315, серийный номер AW-08) во время первой публичной демонстрации самолетов этого типа на мероприятиях в честь 71-летия ВВС Южной Кореи на авиабазе Тэгу, 01.10.2019.
Источник изображения: Jeon Heon-kyun / AP

Гонконг. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Национальное управление оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи поддержало планы приобрести дополнительные истребители-бомбардировщики F-35A и зенитные ракеты SM-6 морского базирования, сообщает в понедельник "Рёнхап".

"Южная Корея с целью укрепить средства сдерживания против растущих военных угроз со стороны Северной Кореи одобрила масштабные оборонные проекты: закупки дополнительной партии истребителей-"невидимок" F-35 и ракет-перехватчиков морского базирования SM-6", - информирует агентство.

На приобретение F-35 планируют направить $2,85 млрд - на период по 2028 год включительно. Однако в DAPA не уточнили, сколько самолетов намерены приобрести. В данный момент на вооружении ВВС Южной Кореи стоят 40 F-35A, и, как ожидается, Сеул может купить еще 20 единиц.

В свою очередь ракеты SM-6 планируют устанавливать на новые эсминцы KDX-III Batch II с системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"): эти корабли должны войти в строй в ближайшие годы. В настоящий момент южнокорейские военные имеют на вооружение зенитные ракеты SM-2 на нынешних эсминцах с Aegis, однако хотят получить более современные ракеты-перехватчики с более дальним радиусом действия.

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Страны
КНДР
Южная Корея
Продукция
F-35
F-35A
SM-2
SM-6
Иджис
Компании
DAPA
Проекты
KDX-III
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