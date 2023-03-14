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Военное обозрение

В кадр попал уничтоженный MRAP Kirpi ВСУ в расцветке турецкой армии

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Источник изображения: topwar.ru

На видео попал уничтоженный российскими военными бронетранспортер MRAP Kirpi ВСУ в расцветке турецкой армии. Предположительно, это одна из двухсот бронемашин, поставленных турецкими властями украинской армии.

Турция начала поставки Украине бронетранспортеров BMC Kirpi 4x4 собственного производства в конце лета прошлого года. Всего в настоящее время украинская армия располагает 200 единицами подобной военной техники (без учета уже уничтоженных российской армией).

Источник изображения: topwar.ru

Колесные бронемашины, оснащенные усиленной противоминной защитой (MRAP), Kirpi являются разведывательными автомобилями с бронированным корпусом, обеспечивающим защиту от бронебойных пуль, а также осколков артиллерийских снарядов. Корпус бронеавтомобиля оборудован пятью амбразурами, что позволяет вести огонь из стрелкового оружия, пуленепробиваемыми окнами, а также пулеметом на крыше.

По некоторым данным, поставка Украине турецких бронемашин Kirpi осуществлялась в рамках заключенного межправительственного соглашения, а не прямого контракта между вооруженными силами Украины и производителем этой военной техники - компанией BMC.

Также сообщается, что в период с марта прошлого года турецкие власти, помимо бронеавтомобилей Kirpi, поставили в украинскую армию БПЛА Bayraktar TB2, разведывательные дроны Mini-Bayraktar, системы РСЗО TRLG-230, средства радиоэлектронной борьбы, а также минометы и боеприпасы к ним.

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Страны
Турция
Украина
Продукция
Kirpi
Компании
BMC
Проекты
БПЛА
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