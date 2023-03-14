Кадыров пообещал Путину, что не подведет его

Глава Чечни Кадыров: бойцы республики выполняют все приказы Путина в зоне спецоперации

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что бойцы республики "нацелены действовать до победного конца" в зоне спецоперации на Украине.

"В зоне СВО успешно несут службу бойцы Чеченской Республики, мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижения ее целей и задач", - пообещал Кадыров президенту.

"Спасибо вам еще раз за все, что вы делаете для Чеченской Республики и всей Российской Федерации. Мы не подведем вас, Владимир Владимирович", - добавил он.

Путин в ответ отметил, что у него нет сомнений в этом. "Я не сомневаюсь", - заключил президент.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.