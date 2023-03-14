В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы

Согласно документу, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 года - от 21 года до 30 лет

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы по главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Документ размещен в думской электронной базе в понедельник.

Согласно инициативе, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет.

При этом, как следует из документа, желающие смогут пойти служить с 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста.

Кроме того, для граждан в возрасте от 27 до 30 лет, пребывающих в запасе и не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, предусматривается возможность пройти ее по желанию.

Как отмечают авторы документа, предлагаемые нормы позволят исключить необходимость явки школьников и студентов в военные комиссариаты для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Помимо этого, на сумму свыше 639 млн рублей в год сократятся финансовые обязательства федерального бюджета на организацию и проведение медицинского освидетельствования призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.