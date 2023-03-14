Правительство Мексики представило бюджет по статье "оборона и безопасность" на 2023 ф.г.

ЦАМТО, 13 марта. Правительство Мексики предложило Конгрессу на обсуждение проект бюджета на оборону и безопасность на 2023 ф.г. в размере 105,287 млрд. мексиканских песо (5,863 млрд. долл. США).

Как сообщает Infodefensa.com, таким образом, военные расходы в новом финансовом году в номинальном выражении увеличатся на 21,4% (18,567 млрд. песо) по сравнению с бюджетом 2022 ф.г. В 2022 ф.г. военные расходы составляли 0,31% валового внутреннего продукта страны, а в 2023 ф.г. данное соотношение составит около 0,34%.

Предлагаемый бюджет на 2023 ф.г. распределен следующим образом: 73,593 млрд. песо – Секретариат национальной обороны Мексики (SEDENA), 28,881 млрд. песо – Военно-морские силы Мексики (SEMAR) и 2,814 млрд. песо – разведка и структуры обеспечения национальной безопасности.

При анализе предложенного бюджета наблюдается заметное преобладание текущих расходов над капитальными затратами. В бюджете на 2023 ф.г. 86,6% приходится на текущие расходы и только 13,4% – на капитальные.