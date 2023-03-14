Танки для Украины под вопросом. Запад испугался, что Россия их захватит

Yahoo News Japan: Запад затормозил поставки танков Украине из страха их захвата Россией

Торжественно объявив о поставках танков Украине, Запад затих и затормозил их отправку, пишет Yahoo News Japan. Дело не просто в технических сложностях передачи машин, считает автор статьи. Союзники испугались, что техника попадет в руки России — ведь тогда она узнает их военные секреты.

Западные танки поступят на Украину только через 2 года?

23 февраля 2023 года министр армии США Кристин Вормут сообщила СМИ, что американские войска изучают способы поставки танков M1 Abrams Киеву, но их доставка — это не вопрос нескольких недель, как утверждают некоторые. Для реального появления этих машин на Украине может потребоваться до двух лет. Этой весной и летом там прогнозируют массированное наступление российский войск. Судя по всему, к этому времени американских танков ожидать не стоит.

На самом деле пока даже не решено, как западные танки вообще будут отправляться на Украину. Вашингтон и Варшава договорились о закупке 250 М1А2 Abrams с 2025 по 2026 год, в январе этого года министр обороны Польши подписал контракт о приобретении второй партии таких же машин из 116 единиц. Таким образом, США получили большой заказ на этот танк. Если речь идет о производстве новой техники, то американскому ВПК предстоит трудная задача по организации дополнительных производственных линий. Если же основная масса танков будет взята со складов, военной промышленности США все равно придется серьезно напрячься для восполнения обескровленных арсеналов.

И дело не только в самих танках. Судя по всему, в Соединенных Штатах пока не решена масса жизненно важных вопросов материального обеспечения техники — например, проблем с теми же ремонтно-эвакуационными машинами, боеприпасами, вспомогательным оборудованием, учебными "пакетами" и многим другим. Министр Вормут сказала, что армия просто представит свои варианты и будет ждать окончательного решения президента Байдена.

В начале 2023 года — в годовщину начала путинской военной спецоперации на Украине — многие западные страны одна за одной объявили, что будут поставлять Киеву имеющуюся у них бронетехнику, в том числе и танки, в основном немецкого производства. Это стало мировой новостью и было подано как некий пролог к наступлению нового этапа военной помощи Зеленскому.

Многие западные политики и эксперты говорят, что это может еще больше спровоцировать Москву на активные вооруженные действия. Здесь есть еще и такой нюанс. До сих пор России на Украине противостояли в основном танки советской конструкции Т-72, среди которых значительную долю составляли машины, поступившие из Восточной Европы. Означает ли необходимость их замены на технику союзников, что украинский танковый парк к настоящему времени уничтожен? И что этот модельный ряд в западных странах исчерпан? Но это ведь тысячи машин.

В любом случае, с точки зрения России, какого бы производства ни были новые танки на Украине и откуда бы они ни прибыли, они всего лишь усиливают ее необходимость в укреплении и расширении своего бронетанкового потенциала. А особой разницы, какие танки используют ВСУ и какие подлежат уничтожению, — восточного или западного происхождения — в Москве не видят.

Похоже, что западные страны сами создают себе препятствия на пути поставок танковой техники на Украину. Во всяком случае, именно так смотрится тот разнобой в их позициях и реальных действиях, который мы наблюдаем сегодня. А пояснения их политиков скорее звучат как некие оправдания неуверенности. И факт остается фактом: после того, как прозвучала сенсационная новость о конечном принятии союзниками Украины решения об отправке танков Киеву, что-то не слышно сообщений о наращивании темпов этих поставок, — если они вообще существуют.

Награды за подбитые западные танки? Еще одна причина медленного решения "танковой дилеммы"

Как представляется, есть еще одна причина отсутствия прогресса в реальных поставках западных танков на Украину. США и другие члены НАТО боятся, что они начнут попадать в руки России.

Захват вражеского оружия всегда был и остается обычной практикой в любых военных конфликтах. Причем он широко используется не только для того, чтобы изучать, а в некоторых случаях копировать лучшие характеристики вражеских вооружений, но и для их ремонта и включения в состав собственных вооруженных сил. <...>

Хотя для Украины было бы неплохо развернуть новое мощное оружие на передовой, на самом деле это сопряжено с огромными трудностями: есть риски того, что оно может быть захвачено российской армией, тщательно изучено и использовано для разработки соответствующих контрмер.

Для России развертывание на Украине танков западного производства — это шанс заполучить их образцы. Предприниматели, губернаторы и даже Telegram-каналы пообещали солдатам ВС РФ крупные призы за захват новейших машин. Награда колеблется от 5 до 10 миллионов рублей за М1 Abrams и Leopard 2. И будьте уверены: охотников до таких лакомых призов — хоть отбавляй!

Даже если западные танки попадут на Украину, их будут очень ограниченно применять. А танкистам начнут строго указывать, как их использовать

Лондон первым объявил о поставке Киеву танков Challenger 2. Конечно, обещанные 14 единиц — это очень мало. Но даже при этом британские и украинские официальные лица всерьез рассматривают шаги для предотвращения их захвата. Challenger 2 не будут использоваться в наступательных операциях. Будут предприняты максимальные меры для того, чтобы избежать их окружения, а тем более изоляции российскими войсками. Танки ни в коем случае не могут быть брошены или оставлены на поле боя в случае получения ими серьезного ущерба или поломки. Уже сейчас планируются специальные операции, чтобы отбивать захваченные россиянами Challenger 2 и немедленно их эвакуировать с поля боя при участии частных военных компаний. Такой вот список ограничений.

Да, действительно, Challenger 2 имеет много секретов. И прежде всего к ним относится металлокерамическая композитная броня, так называемая броня Чобхэм*, состав и компоновка которой не известны даже западным союзникам Лондона. Конечно, британцы боятся раскрытия этих тайн российскими инженерами, тем более что в принципе эта броня не так уж и нова.

Интересно, как украинцы собираются воевать на Challenger 2 с такими драконовскими ограничениями?

Танки, которые Киеву хотят поставить другие западные страны, относятся не к передовым моделям. Наверное, потому, что государства-поставщики тоже боятся их захвата российскими войсками. Последняя версия танка M1 Abrams, развернутая в войсках Соединенных Штатов, — это SEPv4. Но модель, которую планируется передать Украине, — это SEPv2, которая на два поколения старше SEPv4. Берлин предоставит Киеву не новейший Leopard 2А7, а 2А6 предыдущего поколения. Тем не менее даже эта старая модель Leopard 2А6 скрывает некоторые секреты. Поэтому, если она и дойдет до Украины, на ее реальное боевое применение могут быть наложены такие же серьезные ограничения, как и на британский Challenger 2.

Вероятно, по той же причине Москва пока не решается широко разворачивать на Украине свой новейший танк Т-14 или тяжелую боевую машину пехоты Т-15 из серии "Армата". Некоторые эксперты утверждают, что русскими тоже руководят соображения защиты своих важных военных секретов от Запада. <...>

Сохранение характеристик новой бронетанковой техники в секрете также является своего рода сдерживающим фактором в отношении противника.

Похоже, что конкуренция в области правды и дезинформации между конфликтующими сторонами продолжится.

*Чобхэм — неофициальное наименование комбинированной (композитной) брони в европейских странах и США. Оригинальный вариант, давший название данному типу брони, был разработан в 1960-е годы в Исследовательском центре танкостроения, расположенном в городке Чобхэм (отсюда название) в графстве Суррей, Англия, — Прим. ИноСМИ