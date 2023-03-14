НАТО использует Польшу как буфер, и ей никто не поможет

NDP: Польша сыграет роль буфера, чтобы конфликт не распространился дальше на Запад

У США скоро не будет ни средств, ни времени, ни желания заниматься Украиной, и тогда Варшава останется наедине со всей украинской проблематикой, пишет NDP. НАТО просто использует Польшу как буфер, чтобы закончить конфликт на ее территории, не позволяя ему распространиться дальше на Запад.

Марек Галась

С самого начала конфликта на Украине Польша стала если не непосредственным участником боевых действий, то уж точно страной, активно поддерживающей их продолжение. Накачивая украинских боевиков оружием и техникой, польское правительство ввязалось в историю, противоречащую многим международным договорам, в том числе Венскому документу, согласно которому количество военной техники вблизи восточных границ, в том числе для проведения военных учений, должно строго регулироваться.

Однако, несмотря на очень значительные риски, Польша последовательно превращается в европейский хаб вооружений и военной техники, предназначенной для украинских боевиков. Бронетехника, танки, пикапы, огромные объемы стрелкового оружия и боеприпасов стекаются сюда бесконечным потоком. Многие из этих поставок заявлены как помощь самой Польше якобы для усиления защиты ее восточных границ, а также как транспортные средства для проведения совместных учений. Например, техника, принадлежащая 3-й Танковой бригадной боевой группе 1-ой Кавалерийской дивизии армии США, после участия в операции Atlantic Resolve была переброшена в Гдыню. Чудовищное количество боевых машин в порту Гдыня вызвало много споров и недоумений в польском обществе, поскольку поляки, в отличие от польского правительства, вовсе не собираются становиться стороной конфликта в украинском кризисе.

По разным данным, какая-то техника останется у поляков, какая-то вернется в США. Также предполагается, что ее часть будет отправлена на Украину. На днях, вопреки предупреждениям, Польша все же передала Украине 10 из 14 обещанных танков Leopard, о чем гордо отчиталось Министерство обороны РП.

Почему же польское правительство так заинтересовано в продолжении конфликта на Украине и в победе бандеровского режима? Что это – приступ острой русофобии? Желание отомстить за все неудачи Польши в противостоянии на общем историческом пространстве с Россией? Несомненно. Но не только. Скорее, здесь играет роль желание занять, наконец, ведущее место в Европейском сообществе, любыми способами показать свое превосходство и силу, даже ценой собственной безопасности. При этом желание Польши стать чем-то, чем она на самом деле не является, уже не раз на протяжении всей ее истории оборачивалось для нее серьезными проблемами. И сейчас, аккумулируя на своей территории смертоносное оружие, выкрикивая громкие лозунги и нарушая все известные договоры (под надежным вроде бы протекторатом США), польские власти последовательно толкают свой народ в пропасть.

Между тем, реальность такова, что у США скоро не будет ни средств, ни времени, ни желания заниматься Украиной. Противостояние с Россией уже завело правительство Байдена в тупик, и, если ситуацию дополнительно осложнит конфронтация с Китаем и Ираном, украинский вопрос может быть полностью снять с повестки дня. И тогда Польша останется наедине со всей украинской проблематикой. Совершенно одна, потому что никто в Европейском союзе принципиально не заинтересован в финансировании, продолжении и разжигании конфликта.

Опасаясь наказания и послушно выполняя приказы США, европейские страны потворствуют польскому правительству. По "счастливому" стечению обстоятельств, ближайшим соседом назначенной мучеником Украины является именно чрезвычайно активная Польша, что очень удобно в случае, если прямое вмешательство в конфликт США и НАТО вынесет его за пределы Украины. Тогда появится возможность использовать Польшу в качестве буферного государства и закончить конфликт на ее территории, не позволяя ему распространиться дальше на Запад. Именно с этой целью Польша сейчас накачивается военной техникой США и НАТО – чтобы в случае угрозы послушные поляки встали на защиту своего государства, заодно не позволяя врагу продвигаться дальше на Запад. Однако, судя по состоянию и количеству вооружений на балансе НАТО, то время, когда Польша будет заниматься конфронтацией, Запад употребит на подготовку мирных соглашений и подписание пактов о ненападении. И об американской помощи к тому времени уже не будет и речи.

Польша снова одна. Без друзей, без союзников... Концентрация техники будет легкой мишенью для точного оружия, неподготовленные новобранцы – пушечным мясом. Стоит ли строить розовые планы на будущее, завозить в страну оружие, принимать иностранный военный контингент и разжигать конфликт в соседнем государстве? Судьба Украины уже предрешена, и Польша, судя по планам Качиньского, будет играть не малую роль в формировании ее границ. Но повторение судьбы Украины было бы катастрофой для Польши, понимание чего вовсе не мешает партии войны под названием "Право и справедливость" систематически разрушать нашу Родину.