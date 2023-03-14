Американский адмирал в отставке Маллен считает, что Украина получит истребители F-16

Однако бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Майкл Маллен не стал прогнозировать возможные сроки

ОТТАВА, 13 марта. /ТАСС/. Украина получит американские истребители F-16, однако сроки поставок пока назвать сложно. Такое мнение в интервью телеканалу CBC, опубликованном в понедельник, высказал бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, адмирал в отставке Майкл Маллен.

"Думаю, что F-16 будут предоставлены. Сложно сказать, когда это случится, но я думаю, что они поступят", - сказал Маллен, который возглавлял Объединенный комитет начальников штабов с 2007 по 2011 год.

Белый дом на прошлой неделе сообщил, что США в настоящий момент не планируют готовить украинских летчиков к управлению F-16. А президент США Джо Байден отмечал, что поставка американских истребителей "сейчас не является приоритетом". Вместе с тем телеканал NBC 4 марта сообщил о прибытии в США двух украинских летчиков для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации, в том числе с истребителями F-16.