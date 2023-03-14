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ЦАМТО

Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 52-й катер класса "Сентинел"

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Патрульный катер FRC (Fast Response Cutter) William Flores береговой охраны США. Источник: worldmaritimenews.com.

ЦАМТО, 13 марта. Компания Bollinger Shipyards объявила о состоявшейся в Ки-Уэсте (шт.Флорида) передаче Береговой охране США 52-го быстроходного патрульного катера FRC (Fast Response Cutter) класса "Сентинел" – (WPC 1152) "Морис Джестер".

Это 178-й катер, который компания Bollinger передала Береговой охране США за последние 35 лет. Как планируется, после принятия на вооружение "Морис Джестер" станет третьим из шести катеров, который будет применяться в секторе "Бостон".

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и строительство головного катера серии FRC был заключен с Bollinger Shipyards по результатам тендера в сентябре 2008 года. "Сентинел" предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд". Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране дополнительных катеров серии. На текущий момент Береговая охрана заказала в общей сложности 64 катера.

В 2022 году президент США Джо Байден подписал Закон о консолидированных ассигнованиях на 2022 ф.г., который предусматривал выделение 130 млн. долл. на дополнительные катера FRC.

Катер класса "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Длина катера составляет 46,9 м, водоизмещение – 353 т, скорость – 28 узлов, дальность хода – до 2500 морских миль, автономность – 5 суток, экипаж – 24 человека. Катер вооружен стабилизированной 25-мм АУ и четырьмя 12,7-мм пулеметами и предназначен для противодействия незаконной миграции и контрабанде, контроля рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов и водных путей сообщения.

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Страны
США
Компании
Bollinger Shipyards
Damen Shipyards
Проекты
Sentinel
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