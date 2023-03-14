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ЦАМТО

СВ США работают над программой замены ПЗРК "Стингер"

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Источник изображения: Cpl. Joseph Scanlan / USMC / wikipedia.org

ЦАМТО, 13 марта. В следующем году командование СВ США планирует приступить к реализации программы замены ПЗРК "Стингер", который состоит на вооружении уже длительное время и считается устаревшим, сообщило издание Breaking Defense.

Как заявил изданию заместитель министра СВ США по закупкам, логистике и технологиям Дуглас Буш, командование намерено в 2024 ф.г. проработать программу замены "Стингер" с Конгрессом США и приступить к ее реализации.

Ожидается, что данные о программе закупки ПЗРК "Стингер" следующего поколения, включая график разработки и бюджет, станут доступны в ближайшей перспективе. Некоторые из своих планов командование СВ США раскрыло в прошлом году, когда опубликовало запрос об информации по новой зенитной управляемой ракете для третьего этапа программы поставки мобильной системы противовоздушной обороны ближнего действия (M-SHORAD Inc 3). Как тогда было заявлено, имеющиеся запасы "Стингер" сокращаются. Поэтому СВ США намеревались начать проектирование, разработку и испытания новой ракеты в 2023 ф.г., что позволит выпустить 10 тыс. ракет M-SHORAD Inc 3, начиная с 2027 ф.г.

Хотя командование СВ США, вероятно, скорректировало график с момента публикации запроса в апреле 2022 года, в целом армия ищет переносной комплекс, отличающийся большей поражающей способностью, чем существующая ракета "Стингер" (с дистанционным взрывателем). Эта перспективная ракета будет применяться с универсальной возимой пусковой установкой (Stinger Vehicle Universal Launcher) для поражения вертолетов и самолетов, а также БЛА класса "Групп-2" и "Групп-3".

Одновременно с ознакомлением законодателей с планами замены "Стингер" продвигаются планы пополнения истощенных запасов, частично за счет усилий по модернизации.

До конфликта на Украине в феврале 2022 года СВ и КМП США десятилетиями не закупали системы "Стингер", а производственная линия Raytheon поставляла системы только одному зарубежному заказчику. Через месяц после начала спецоперации члены Конгресса начали настаивать на том, чтобы СВ США приступили к созданию замены ПЗРК и потребовали пояснений, почему нельзя быстро увеличить имеющиеся запасы.

Поскольку "Стингер" включает ряд компонентов, которые больше не производятся, сейчас существует конечное количество ракет, которые могут быть изготовлены из имеющихся в доступе комплектующих. Например, в апрельском (2022 год) запросе СВ США отмечалось, что перепрограммируемый микропроцессор "Стингер" (RMP) устареет в этом году, а срок службы "Стингер" Блок.1 должен быть продлен.

Дуглас Буш сообщил, что командование реализует несколько мероприятий для пополнения запасов "Стингер" до момента принятия на вооружение ракет следующего поколения. К примеру, за счет модернизации устаревших ракет "Стингер" может быть получено не менее 1200 новых ЗУР при одновременной экономии средств.

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США
Украина
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БПЛА
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