В Роскосмосе рассказали о выведенном на орбиту спутнике "Луч-5Х"

Этот пуск стал четвертым стартом российских ракет-носителей в текущем году

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Спутник-ретранслятор "Луч-5Х", выведенный на орбиту, поможет отработать новые технологии связи, сообщили в понедельник в Роскосмосе.

"Луч-5X" поможет отработать перспективные технологии ретрансляции и связи", - говорится в сообщении госкорпорации.

Ракета "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником-ретранслятором "Луч-5Х" на борту стартовала с космодрома Байконур в понедельник в 02:13 мск. Выведение на орбиту заняло порядка девяти часов.

Этот пуск стал четвертым стартом российских ракет-носителей в текущем году. Для "Протона-М" это 115-й полет, для "Бриза-М" - 107-й. И ракета, и разгонный блок изготовлены Космическим центром им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос).

Многофункциональная космическая система ретрансляции "Луч" была принята в опытную эксплуатацию в феврале 2016 года. В частности, она обеспечивает обмен данными между российским сегментом Международной космической станции и Центром управления полетами.