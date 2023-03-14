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ТАСС

В Роскосмосе рассказали о выведенном на орбиту спутнике "Луч-5Х"

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Ракета «Протон-М»
Ракета «Протон-М» со спутниками связи «Луч-5Б» и «Ямал-300К.
Источник изображения: polit.ru

Этот пуск стал четвертым стартом российских ракет-носителей в текущем году

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Спутник-ретранслятор "Луч-5Х", выведенный на орбиту, поможет отработать новые технологии связи, сообщили в понедельник в Роскосмосе.

"Луч-5X" поможет отработать перспективные технологии ретрансляции и связи", - говорится в сообщении госкорпорации.

Ракета "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником-ретранслятором "Луч-5Х" на борту стартовала с космодрома Байконур в понедельник в 02:13 мск. Выведение на орбиту заняло порядка девяти часов.

Этот пуск стал четвертым стартом российских ракет-носителей в текущем году. Для "Протона-М" это 115-й полет, для "Бриза-М" - 107-й. И ракета, и разгонный блок изготовлены Космическим центром им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос).

Многофункциональная космическая система ретрансляции "Луч" была принята в опытную эксплуатацию в феврале 2016 года. В частности, она обеспечивает обмен данными между российским сегментом Международной космической станции и Центром управления полетами. 

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Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
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ГКНПЦ Хруничева
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