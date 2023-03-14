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Военное обозрение

На вооружении подразделений ВСУ под Бахмутом замечены болгарские ручные гранатомёты Bullspike

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Фото иллюстрационное

Источник изображения: topwar.ru

Подразделения украинской армии, ведущие бои в районе Бахмута (Артемовска), получили на вооружение гранатометы Bullspike болгарского производства. По данным украинских ресурсов, Киев распределил новую партию вооружений из Болгарии, в которую входили и данные гранатометы.

Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, держащей оборону в районе Бахмута, получили на вооружение болгарские гранатометы Bullspike. Поставка этого вооружения сильно не афишировалась, но бойцы с этими гранатометами "засветились" на фото иностранных корреспондентов. В частности, турецкое издание Anadolu Agency выложило фото украинского бойца с болгарским гранатометом.

Впрочем, появление гранатометов Bullspike на Украине уже не первое, в августе прошлого года некоторые украинские издания сообщали о появлении на вооружении ВСУ ручных реактивных противотанковых гранатометов Bullspike-AT производства болгарской государственной компании VMZ EAD (Вазовский машиностроительный завод). Но тогда Болгария еще официально не поставляла свое оружие Украине, поэтому заявлялось, что гранатометы получены от других стран.

Источник изображения: topwar.ru

РПГ Bullspike-AT создан на основе советского противотанкового гранатомета РПГ-22 "Нетто", ранее выпускавшегося болгарской оборонкой по лицензии. Советский РПГ был доработан в области пусковой установки, появилась возможность перевести гранатомет из боевого положения обратно в транспортное. Также для гранатомета разработан термобарический выстрел TB-22M.

Согласно данным из открытых источников, максимальная дальность прицельной стрельбы данного РПГ - 350 метров, прямой наводкой - 150 метров, бронепробиваемость - 400 мм.

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Страны
Болгария
Украина
Продукция
Anadolu УДК
Компании
EAD
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