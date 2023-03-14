США начали подготовку к войне с Россией и Китаем в космосе

Asia Times: США замаскировали подготовку к космической войне с Россией спутниками Starlink

Вооруженные действия в космической "серой зоне" часто маскируют под коммерческую деятельность, пишет обозреватель Asia Times Габриэль Онрада. Именно этим и занимаются США. Используя систему Starlink, развернутую над Украиной, они готовятся к космической войне с Россией и Китаем.

Американские военные стратеги формулируют ответ на возможную атаку России или Китая на частную военную спутниковую систему Starlink.

На фоне усиливающейся обеспокоенности из-за космических боевых действий в "серой зоне" военные планировщики США обдумывают варианты ответа на атаку противника на частные военные спутники.

В этом месяце газета The Washington Post сообщила, что США разрабатывают политические ответы на возможное нападении России или другого противника на группу спутников Starlink.

Система Starlink, детище компании Илона Маска SpaceX, обеспечила Украину связью на поле боя и дала преимущество в продолжающемся конфликте, направляя артиллерийский огонь и поддерживая операции беспилотников.

Однако ответ, по сообщениям, пока не готов, и несколько американских ведомств еще только разрабатывают политику реагирования в случае атаки на спутники американской коммерческой компании.

"Во-первых, коммерческие компании четко и тщательно взвешивают свое участие. Они спрашивают себя, обязаны ли они принимать участие? Каковы будут последствия? И с нашей стороны ровно то же самое. Следует ли нам полагаться на коммерческие услуги? Где мы можем их получить?" — сказал замначальника оперативного отдела космических сил США генерал Дэвид Томпсон.

Комментарии Томпсона газете The Washington Post напоминают об угрозе, мелькнувшей в словах заместителя директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константина Воронцова в октябре прошлого года.

Воронцов назвал расширяющееся применение частных спутников в военных операциях "чрезвычайно опасной тенденцией, которая выходит за рамки безвредного использования космических технологий и отчетливо проявилась в ходе недавних событий на Украине". Он также предупредил, что "квазигражданская" инфраструктура может стать законной мишенью для возмездия.

В ответ на комментарии Воронцова пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что на любую атаку на свою инфраструктуру США ответят в подходящее время и подобающим образом.

Партнерство между космическими компаниями и правительствами стирает грань между коммерческими и государственными возможностями. Возникающая двусмысленность создает путаницу насчет того, как реагировать на атаку государства на коммерческие спутники, поддерживающие военные операции.

Эта угроза хорошо сочетается с основным принципом ведения боевых действий в "серой зоне", который подразумевает принуждение, но не допускает применения военной силы.

Малкольм Дэвис в своей статье в The Strategist за июнь 2021 года ключом к космическим операциям в "серой зоне" назвал маскировку агрессии под коммерческую деятельность, возникающей путаницей и возможностью убедительно все отрицать.

Дэвис также отметил, что космические операции в "серой зоне" усиливают риски на орбите, учитывая безграничный характер космического пространства, наличие технологий двойного назначения и сложность реагирования на события, происходящие в тысячах километров над землей.

Дин Чэн в январской статье для GIS обрисовал проблемы, возникающие из-за ширящейся роли космических компаний, которые формально действуют как независимые стратегические игроки, но на деле становятся продолжением государственной власти.

Дин Чэн предположил, что космические компании уже могут предоставить ключевые возможности, — в том числе спутниковую съемку Земли с высоким разрешением, ретрансляцию данных и доступ в интернет, которые прежде были прерогативой государственных космических программ.

Он подчеркнул, что западные космические компании могут координировать свои действия со своими правительствами, решая, кому они будут предоставлять услуги, а кому нет. Незападные же космические компании — например, из Азии, Латинской Америки и Африки — будут куда менее щепетильны в выборе клиентов.

Дин Чэн считает, что на сегодняшний день космическим компаниям не хватает единых норм и стандартов, и эта проблема лишь усугубляется с выходом на сцену новых игроков. По его мнению, космические корпорации заключают союзы с определенными государствами или становятся инструментами национальной власти.

По его мнению, китайские и российские космические компании принадлежат государству или глубоко внедрены в национальный промышленный комплекс. При этом ожидается, что китайские, российские и американские космические корпорации априори займут сторону своего государства.

Поэтому, по его словам, в случае конфликта интересов западные фирмы могут в поисках защиты или встать на сторону своих властей, или сохранить нейтралитет.

Кроме того, Дин предположил, что космические компании, основанные новыми игроками в Азии, Латинской Америке и Африке, наверняка будут продолжать внешнюю политику своих правительств, которая может не совпадать с курсом более крупных игроков — Вашингтона, Пекина и Москвы.

Из-за постоянного прироста частных фирм ввести единые нормы ответственного использования космического пространства становится все труднее. В майской статье 2021 года для Defense One Патрик Такер отметил, что крупные космические игроки — в частности, Китай, Россия и США — или медлят с нормами и соглашениями в этой сфере, или вовсе в них не заинтересованы, поскольку те могут ограничить их военное преимущество и ввести ответственность за их действия.

Хотя Такер отметил, что США вместе с "единомышленниками" пытаются выработать нормы использования космоса, заключение юридически обязывающих соглашений еще только предстоит в будущем.

Хотя Вашингтон и объявил добровольный мораторий на испытания разрушительных противоспутниковых ракет вроде тех, что разрабатывают Пекин и Москва, он развивает более мощные технологии уничтожения спутников — в том числе наземные мобильные лазеры, радиочастотные глушители, микроволновое оружие и даже поисково-ударные спутники.

Автор: Габриэль Онрада (Gabriel Honrada)