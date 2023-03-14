ЦАМТО: Украина в 2022 году стала крупнейшим в мире получателем вооружений

ЦАМТО, 13 марта. В 2022 году Украина стала третьей в мире страной по объему импорта вооружений, уступив только Катару и Индии, говорится в очередном ежегодном докладе СИПРИ о состоянии мировой торговли оружием за период 2018-2022 гг.

Позиционируя столь высоко Украину, СИПРИ, по всей видимости, засчитал на баланс импорта Украины часть военной помощи, предоставленной Киеву в 2022 году западными странами.

Справочно: торговля оружием предусматривает поставки вооружений по коммерческим контрактам (проще говоря, за деньги), поэтому военная помощь не входит в эту категорию, а ее некорректный учет деформирует весь баланс мирового экспорта/импорта вооружений.

Причем по Украине СИПРИ учел только часть военной помощи, поскольку если учесть весь ее объем, то он как минимум вдвое превысил импорт вооружений таких стран как Индия или Катар. По данным ЦАМТО, импорт вооружений Индии в 2022 году составил 13,397 млрд. долл., Катара (2 место) – 11,645 млрд. долл. Третью позицию в рейтинге занимает не Украина, как утверждает СИПРИ, а Саудовская Аравия с объемом 5,950 млрд. долл.

По коммерческим контрактам, то есть по категории, входящей в понятие "торговля оружием", импорт вооружений Украины в 2022 году составил, по оценке ЦАМТО, 710,3 млн. долл. (36 место в рейтинге). А вот военная помощь Киеву по поставкам вооружений, боеприпасов и другого военного оборудования по итогам 2022 году составила с учетом США и всех западных союзников около 30 млрд. долл. Это ставит Украину, как "получателя" (а не импортера) вооружений по итогам 2022 году на первое место. При этом объем поставок ВиВТ Киеву более чем вдвое превысил импорт вооружений Индии, которая занимает первое место по импорту ВиВТ в его традиционной интерпретации.

В целом, по оценке ЦАМТО, идентифицированный военный импорт Украины по коммерческим контрактам за период 2019-2022 составил 1,734 млрд. долл., в том числе 799 млн. долл. в 2019 году, 93 млн. долл. в 2022 году, 131,5 млн. долл. в 2021 году и 710,3 млн. долл. в 2022 году. С этим показателем Украина занимает по периоду 2019-2021 гг. в рейтинге ЦАМТО только 41 место.

При этом следует отметить, что военная помощь Киеву в 2022 году (около 30 млрд. долл.) составила около 30% объема мировой торговли оружием по коммерческим контрактам (99,277 млрд. долл.).

ЦАМТО ведет подсчет экспорта/импорта вооружений по 4-летним периодам, СИПРИ – по 5-летним периодам. Сравнивать данные по разным периодам некорректно, поэтому ЦАМТО приводит ниже для сравнения свою статистику мирового импорта вооружений по последнему отчетному году и за период 2019-2022 гг.

Мировой импорт вооружений в 2022 году и за период 2019-2022 гг.

Первое место по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2022 года занимает Индия. По данным ЦАМТО, объем идентифицированного военного импорта Индии в 2022 году составил 13,397 млрд. долл. или 13,49% от общемирового объема импорта ПВН.

Для сравнения: в 2019 году объем военного импорта Индии составил 7,383 млрд. долл. (9,43% от объема мирового импорта), в 2020 году – 11,956 млрд. долл. (13,79%), в 2021 году – 12,125 млрд. долл. (14,15%). В целом за последний 4-летний период Индия импортировала вооружений на сумму 44,862 млрд. долл. (12,82% от всего объема мирового импорта). С этим объемом импорта по периоду 2019-2022 гг. Индия также занимает 1 место.

Второе место по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2022 года занимает Катар. Объем идентифицированного военного импорта Катара в 2022 году ЦАМТО оценивает в сумму 11,645 млрд. долл. или 11,73% от общемирового объема импорта ПВН.

Для сравнения: в 2019 году объем военного импорта Катара составил 7,771 млрд. долл. (9,93% от объема мирового импорта), в 2020 году – 3,516 млрд. долл. (4,06%), в 2021 году – 4,750 млрд. долл. (5,54%). В целом за последний 4-летний период Катар импортировала вооружений на сумму 27,682 млрд. долл. (7,91% от всего мирового импорта вооружений). С этим объемом импорта по периоду 2019-2022 гг. Катар занимает 3 место.

Третье место по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2022 года занимает Саудовская Аравия. Объем идентифицированного военного импорта Саудовской Аравии в 2022 году ЦАМТО оценивает в сумму 5,950 млрд. долл. или 5,99% от общемирового объема импорта ПВН.

Для сравнения: в 2019 году объем военного импорта Саудовской Аравии составил 10,288 млрд. долл. (13,15% от объема мирового импорта), в 2020 году – 10,779 млрд. долл. (12,44%), в 2021 году – 6,798 млрд. долл. (7,93%). В целом за последний 4-летний период Саудовская Аравия импортировала вооружений на сумму 33,814 млрд. долл. (9,66% от всего мирового импорта вооружений). С этим объемом импорта по периоду 2019-2022 гг. Саудовская Аравия занимает 2 место.

Четвертое место по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2022 года занимает Кувейт. Объем идентифицированного военного импорта Кувейта в 2022 году ЦАМТО оценивает в сумму 5,103 млрд. долл. или 5,14% от общемирового объема импорта ПВН.

Для сравнения: в 2019 году объем военного импорта Кувейта составил 145,2 млн. долл. (0,19% от объема мирового импорта), в 2020 году – 340,4 млн. долл. (0,39%), в 2021 году – 1,536 млрд. долл. (1,79%). В целом за последний 4-летний период Кувейт импортировал вооружений на сумму 7,124 млрд. долл. (2,04% от всего мирового импорта вооружений). С этим объемом импорта в целом по периоду 2019-2022 гг. Кувейт занимает 14 место.

Пятое место по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2022 года занимают ОАЭ. Объем идентифицированного военного импорта ОАЭ в 2022 году ЦАМТО оценивает в сумму 3,748 млрд. долл. или 3,77% от общемирового объема импорта ПВН.

Для сравнения: в 2019 году объем военного импорта ОАЭ составил 1,366 млрд. долл. (1,75% от объема мирового импорта), в 2020 году – 3,976 млрд. долл. (4,59%), в 2021 году – 3,664 млрд. долл. (4,27%). В целом за последний 4-летний период ОАЭ импортировали вооружений на сумму 12,753 млрд. долл. (3,64% от всего мирового импорта вооружений). С этим объемом импорта по периоду 2019-2022 гг. ОАЭ занимают 6 место.

Последующие места в первой десятке по объему импорта вооружений по итогам 2022 года занимают Япония – 3,438 млрд. долл., Германия – 3,174 млрд. долл., Великобритания – 2,922 млрд. долл., Нидерланды – 2,783 млрд. долл. и Австралия – 2,734 млрд. долл.

Если учитывать весь 4-летний период (2019-2022 гг.), рейтинг стран-импортеров, занимающих места с 1 по 10-е будет выглядеть следующим образом: Индия – 44,862 млрд. долл. (1 место), Саудовская Аравия – 33,814 млрд. долл. (2 место), Катар – 27,682 млрд. долл. (3 место), Австралия – 15,553 млрд. долл. (4 место), Южная Корея – 14,455 млрд. долл. (5 место), ОАЭ – 12,753 млрд. долл. (6 место), Великобритания – 11,240 млрд. долл. (7 место), Япония – 10,491 млрд. долл. (8 место), Египет – 10,099 млрд. долл. (9 место) и Алжир – 9,065 млрд. долл. (10 место).

Вторая десятка стран-импортеров по итогам 2022 года выглядит следующим образом:

Пакистан – 2,663 млрд. долл. (11 место), США – 1,791 млрд. долл. (12 место), Румыния – 1,779 млрд. долл. (13 место), Польша – 1,770 млрд. долл. (14 место), Норвегия – 1,763 млрд. долл. (15 место), Южная Корея – 1,757 млрд. долл. (16 место), Бразилия – 1,687 млрд. долл. (17 место), Турция – 1,675 млрд. долл. (18 место), Египет – 1,341 млрд. долл. и Тайвань – 1,334 млрд. долл. (20 место).

Справочно: следует особо выделить Польшу с весьма скромным фактическим импортом ВиВТ в 2022 году. В ближайшие годы Варшава очень резко нарастит импорт вооружений. Достаточно сказать, что в том же 2022 году Польша впервые в своей истории заняла первое место в мире по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ (20,238 млрд. долл., а за весь период 2019-2022 гг. Польша по объему заключенных контрактов занимает 2 место с объемом 26,943 млрд. долл.). Масштабные поставки вооружений Польше по импорту уже начались в 2023 году.

В целом по итогам военного импорта за последние 4 года вторая десятка стран по стоимостному объему импорта вооружений выглядит следующим образом:

США – 8,349 млрд. долл. (11 место), Израиль – 8,066 млрд. долл. (12 место), Пакистан – 7,415 млрд. долл. (13 место), Кувейт – 7,124 млрд. долл. (14 место), Нидерланды – 6,984 млрд. долл. (15 место), Норвегия – 5,789 млрд. долл. (16 место), Турция – 5,479 млрд. долл. (17 место), Ирак – 5,358 млрд. долл. (18 место), Германия – 5,261 млрд. долл. (19 место) и Тайвань – 5,004 млрд. долл. (20 место).

В целом в рейтинг ЦАМТО по итогам 2022 года включено 109 стран, осуществивших импорт вооружений.

По периоду 2019-2022 гг. в рейтинг включено 157 стран, осуществивших импорт вооружений в этот период.