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Россия применила уникальное оружие на Украине и напугала США

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Учения Северного флота Кумжа-2021 с участием крейсера Пётр Великий
Учения Северного флота Кумжа-2021 с участием крейсера Пётр Великий.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Львов

WP: США обеспокоены российскими ракетами "Кинжал" из-за отсутствия аналогов

Применение российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" на Украине испугало США и их союзников, пишут обозреватели Робин Диксон (Robyn Dixon) и Дэвид Стерн (David L. Stern) в статье для The Washington Post.

"Применение гиперзвуковых ракет вновь вызвало обеспокоенность современным арсеналом Кремля и подчеркнуло тот факт, что Путин владеет сложным для перехвата оружием с ядерным потенциалом, которого у Соединенных Штатов и их союзников пока нет", – подчеркивается в статье.

У Москвы есть и другое гиперзвуковое оружие, но применение "Кинжалов" на Украине усиливает давление на Вашингтон, считают журналисты. Гонка гиперзвуковых вооружений усиливается, и Соединенным Штатам придется догонять и Россию, и Китай.

По словам Майкла Гриффина (Michael D. Griffin), бывшего заместителя министра обороны США по исследованиям и разработкам, Вашингтон не будет обладать необходимым потенциалом для защиты от гиперзвукового оружия как минимум до середины 2020-х годов.

Авторы статьи напоминают, что гиперзвуковое оружие развивает огромную скорость, и перехватить его крайне сложно. Когда Россия впервые применила его на Украине в прошлом году, президент США Байден назвал эти ракеты "практически неудержимыми".

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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