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Интерфакс-АВН

Патрушев сомневается в версии подрыва "Северных потоков" проукраинской группировкой

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Москва. 13 марта. ИНТРЕФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев поставил под сомнение достоверность появившейся в западных СМИ версии о причастности проукраинской группировки к взрывам газопроводов "Северный поток", не думает, что они были выгодны Киеву.

"Если газеты с пафосом утверждают, что диверсию совершила группа украинских террористов, надо задать вопрос, есть ли таковая вообще и способна ли она в принципе это сделать", - заявил Патрушев еженедельнику "Аргументы и факты".

"Следующий вопрос: выгодны ли взрывы Украине или Германии? Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения газопровода. Более того, режиму Зеленского, по сути стоящему в Берлине с протянутой рукой в надежде на увеличение военной и иной помощи, совершение такого акта ни к чему", - сообщил Патрушев.

"Ведь не секрет, что для осуществления подобных акций предназначены подразделения специального назначения с соответствующим оборудованием и подготовкой. Они точно имеются у США и Англии. Другие страны НАТО также используют боевых пловцов для выполнения диверсионных задач, но только с одобрения и поддержки страны, диктующей основную повестку в Североатлантическом альянсе", - сказал секретарь Совбеза РФ.

"Германия же, пытавшаяся многие годы строить свою экономику на основе сочетания дешевых энергоресурсов из России и передовых немецких технологий, как никто другой понимает, что теракт на трубопроводе однозначно приведет экономику ФРГ к дальнейшему упадку. При этом в Берлине хорошо знают, что тесная экономическая кооперация Германии и России никогда не устраивала Вашингтон и Лондон", - сказал Патрушев.

"Вместе с тем, уже давно понятно, что современное германское государство несамостоятельно. Вашингтон навязывает Берлину свою экономическую и экологическую политику, держит на территории страны 35-тысячный воинский контингент", - заявил Патрушев.

"Тема непричастности США и Англии к теракту, очевидно, продвигается в расчете на отсутствие у аудитории умения мыслить логически, в том числе методом отрицания", - сообщил секретарь Совбеза РФ.

9 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сомневаются в достоверности сообщений СМИ о причастности к подрыву "Северных потоков" некоей проукраинской группировки.

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Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
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