Судан рассматривает вопрос о базе ВМФ России

ЦАМТО, 13 марта. Вопрос о базе ВМФ России в Судане находится в стадии рассмотрения, заявил в интервью "РИА Новости" посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.

"Это соглашение должно быть ратифицировано законодательным органом Республики Судан. Если вы следите за новостями, то знаете, что у нас нет полномочного органа, который мог бы подписать такое соглашение. Поэтому вопрос находится на стадии рассмотрения, в том числе оно зависит от формирования законодательного органа в Судане и его ратификации им", – сказал Сирраджа.

Он добавил, что вопрос формата базы должен обсуждаться экспертными представителями Судана и России. Глава дипмиссии также рассказал, что политический кризис в стране может разрешиться в будущем.

"Как я думаю, это возможно уже в ближайшем будущем: гражданские силы уже взаимодействуют друг с другом, ведут переговоры, и результатом этого стали рамочные договоренности, подписанные в декабре прошлого года", – подчеркнул Сирраджа.

Как напоминает агентство, ранее по итогам визита в Судан министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что соглашение между РФ и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане сейчас в процессе ратификации.

Ранее суданский военный лидер, главнокомандующий вооруженными силами этой страны Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил в интервью "РИА Новости" после роспуска органов власти вследствие переворота, что Судан продолжит реализовывать договоренности о создании военной базы РФ в стране.

О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.