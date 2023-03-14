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Обещанные США и Германией ЗРК Patriot не смогут сбить российские "Кинжалы"

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Учения Северного флота Кумжа-2021 с участием крейсера Пётр Великий
Учения Северного флота Кумжа-2021 с участием крейсера Пётр Великий.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Львов

На Украине признали, что американские Patriot бессильны против российских "Кинжалов"

Авиационный эксперт, научный сотрудник Национального авиационного университета Украины Валерий Романенко считает, что Украине будет недостаточно двух западных систем ПВО Patriot, которые США и Германия пообещали передать Киеву.

В интервью украинскому изданию "Главред" Романенко объяснил, что сейчас для украинской ПВО неуязвимы три типа российских ракет: Х-47М "Кинжал", Х-22 и С-300.

"Мы не можем поражать эти аэробаллистические ракеты противовоздушной обороны России из-за их большой скорости, просто не успеваем, – объяснил Романенко. – А тут нам обещают два Patriot – один от США и один от Германии". От Евросоюза Украина рассчитывает получить минимум один SAMP-T, который является европейским аналогом Patriot, ну и вот еще несколько NASAMS, которые при условии удачного размещения также способны поражать ракеты X-22 и С-300, но не "Кинжал", считает Романенко.

Получается, говорит далее Романенко, что Украине нужно намного больше комплексов Patriot, чем предлагается. Число сбитых Х-47М "Кинжал", Х-22 и С-300 сейчас равно нулю, она надо его поднять хотя бы до 20-30%.

"Радикально с этими двумя комплексами ничего не изменится – в основном, Х-22 и „Кинжалы“ как попадали, так и будут. То есть они будут прорывать ПВО, но количество таких прорывов будет меньше. Потому что в США, например, таких комплексов около 200, в Нидерландах с их маленькой территорией около восьми таких комплексов. Два комплекса и две дополнительные пусковые установки качественно картинку не изменят. Но шансы будут, и какие-то районы мы сможем прикрыть", – подытожил эксперт.

7 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил: на Украину уже доставлены первые комплексы Patriot. Но потом оказалось, что Блащак соврал: в Минобороны Польши уточнили, что пока что лишь "принято решение" об их передаче.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Германия
Нидерланды
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
NASAMS
Patriot ЗРК
С-300
Проекты
Евросоюз
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