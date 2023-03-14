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ЦАМТО

Минобороны Индии подписало контракт на закупку национальных УТС HTT-40

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Источник изображения: Фото: shephardmedia.com

ЦАМТО, 13 марта. Минобороны Индии сообщило о подписании 7 марта с Hindustan Aeronautics Limited (HAL) контракта на закупку 70 УТС основной подготовки HTT-40 (Hindustan Turbo Trainer-40).

Комитет по безопасности правительства Индии под председательством премьер-министра Нарендры Моди одобрил закупку самолетов 1 марта 2023 года. Стоимость проекта составляет 6828,36 кроров рупий (827,78 млн. долл.). Самолеты будут поставляться в течение шести лет. Закупка также включает сопутствующее оборудование, услуги и средства обучения, в т.ч. тренажеры.

Как сообщал ЦАМТО, командование ВВС Индии направило компании HAL запрос о предложениях на поставку 70 УТС основной подготовки HTT-40 в феврале 2021 года. Запрос также предусматривает опцион на поставку 38 дополнительных самолетов.

HTT-40 был разработан HAL для замены УТС HPT-32 Deepak, эксплуатация которых была прекращена в 2009 году после многочисленных катастроф. Первый опытный образец совершил первый испытательный полет в середине 2016 года. По информации исполнительного директора HAL, компания потратила на проектирование и разработку HTT-40, включая создание двух прототипов, 85 млн. долл. и выполнила не менее 550 испытательных полетов.

В конечном итоге HTT-40 дополнят и заменят 75 УТС PC-7 Mk.2 швейцарского производства, принятые на вооружение в период с 2013 по 2018 гг.

HTT-40 – это двухместный турбовинтовой УТС максимальной взлетной массой 2800 кг с тандемным размещением экипажа. Самолет оснащен турбовинтовым двигателем Honeywell Garett TPE331-12B. Практический потолок HTT-40 составляет 6000 м, дальность полета – 1000 км. HTT-40 оборудован рядом современных систем, включая кондиционер, катапультируемые кресла, обеспечивающие покидание самолета на нулевой высоте, многофункциональные дисплеи.

Более 56% компонентов УТС (за исключением двигателя и катапультируемых кресел) производятся Индии. В дальнейшем планируется увеличить долю национального контента до 60%.

УТС может использоваться для обучения курсантов полетам по приборам, ночным полетам и высшему пилотажу. По данным HAL, самолет также может быть адаптирован для применения в качестве легкого штурмовика, вооруженного ракетами, 250-фунтовыми и 500-фунтовыми авиабомбами, 12,7-мм пулеметом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
PC-7
Компании
HAL
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