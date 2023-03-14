Названа секретная причина, почему США вооружают Украину старьем

American Thinker: поставка оружия на Украину позволяет США сэкономить на его утилизации

Поставка оружия на Украину позволяет США сэкономить на его списании, ведь сроки эксплуатации этих вооружений уже подходят к концу, пишет AT. По подсчетам автора статьи, Вашингтону пришлось бы потратить на процесс утилизации около 35 миллиардов долларов.

Роджер Смит (Roger Smith)*

В дискуссиях об издержках текущего конфликта между Россией и НАТО, принявшего форму опосредованной войны на Украине, многие зачастую заостряют внимание на вопросе затрат на покупку оружия и боеприпасов, которые передаются вооруженным силам Украины из арсеналов Соединенных Штатов и НАТО. Объем этих затрат был охарактеризован следующим образом: "Общий объем помощи Соединенных Штатов Украине с 24 января 2022 года по 15 января 2023 года составляет 76,8 миллиарда долларов, [включая] 46,6 миллиарда долларов на военные цели".

В своей статье я хотел бы остановиться на упомянутых 46,6 миллиарда долларов. Эта сумма относится главным образом к оружию, которое было куплено несколько десятилетий назад, которое пригодно к применению примерно 20 лет и которое скоро исчезнет из арсенала Соединенных Штатов. В обычных условиях, когда подобное оружие списывают, его необходимо демилитаризовать и утилизировать, что влечет за собой серьезные издержки для Америки и ее союзников.

Процесс демилитаризации или обезвреживания предметов военного назначения разбит на ряд этапов и категорий, описанных в "Руководстве по анализу затрат армии", а также в некоторых дополнительных документах. Те, кому это интересно, могут ознакомиться с этими документами.

Важно то, что процесс обезвреживания оружия очень дорогостоящий. И отправляя Украине старое оружие, у которого срок хранения и эксплуатации подходит к концу, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО попросту избавляют себя от этих расходов.

Насколько велики эти расходы? Получить реальные данные для того, чтобы провести сколько-нибудь точную оценку, трудно, однако мы все же можем взять за основу пример закупки химического оружия в эпоху холодной войны и расходов на обезвреживание этого оружия в тот момент, когда срок его хранения подошел к концу. Согласно докладу Счетной палаты правительства США 1985 года под названием "Химические боеприпасы: смета расходов на производство и демилитаризацию" (CHEMICAL MUNITIONS Cost Estimates for Demilitarization and Production), стоимость создания американского арсенала химического оружия, необходимого для сдерживания СССР от применения аналогичных средств против наших союзников по НАТО, представляла собой "общую стоимость производства трех бинарных систем оружия на протяжении следующих восьми лет". "Она составляет 2,749 миллиарда долларов, из которых 178 миллионов будут потрачены на научные исследования и опытно-конструкторские разработки, 312 миллионов – на производственные мощности, а 2,259 миллиарда – на само производство", – говорится в документе. Стоимость обезвреживания и утилизации этого оружия была оценена приблизительно в 1,7 миллиарда долларов.

Если взять за основу этот пример, получается, что обезвреживание и утилизация того оружия и боеприпасов на сумму 46,6 миллиарда долларов, которые мы передали Украине, обошлись бы нам примерно в 35 миллиардов. Скорее всего, эта цифра завышена, потому что демилитаризация обычных вооружений, которые мы отправляем Киеву, обходится дешевле обезвреживания химического оружия. Однако в этом обычном оружии все равно есть множество сложных и дорогостоящих опасных компонентов, которые необходимо деактивировать, а это значит, что, хотя их утилизация обойдется немного дешевле, она все равно выльется в очень серьезную сумму.

Отправка на Украину оружия и боеприпасов, у которых сроки хранения и эксплуатации подходят к концу, избавляет Соединенные Штаты и членов НАТО от существенных затрат на его утилизацию. Кроме того, применяя это оружие, украинцы наносят ущерб российским вооруженным силам. Это чрезвычайно разумная стратегия, если у вас на складах хранится масса оружия, срок годности которого подходит к концу. К сожалению, запасы таких вооружений в Соединенных Штатах и странах НАТО уже иссякли.

В нынешних политических условиях предложения об отправке новых пакетов помощи украинским вооруженным силам встречают все меньше поддержки, а выделенные средства уже были потрачены. В ближайшем будущем нам стоит ждать изменений в политике НАТО, потому что дальнейшее оказание помощи Украине скорее повлечет за собой появление новых издержек на производство нового оружия, чем позволит избежать издержек на демилитаризацию старого.

*псевдоним