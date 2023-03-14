Российские истребители изменят правила игры на Ближнем Востоке

Сенсационную новость огласили официальные источники в Иране - утверждается, что Москва согласилась продать Тегерану истребители Су-35. Если эта информация верна, военно-промышленный комплекс России заработает миллиарды долларов, Иран получит мощнейший инструмент для противостояния Израилю, а влияние США на Ближнем Востоке снизится.

Иран завершил сделку по покупке истребителей Су-35 у России, сообщает агентство государственное иранское агентство IRNA со ссылкой на постпредство Ирана в ООН. Информация о количестве самолетов и сроках поставки не раскрывается.

"После окончания ирано-иракской войны в 1988 году Иран обратился к ряду стран с просьбой изучить возможность продажи истребителей, и Россия объявила, что готова их продать", – сообщает постпредство. В миссии добавили, что "истребители технически одобрены Ираном. После октября 2020 года, когда запрет на продажу обычных вооружений Ирану был снят в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, Тегеран, наконец, решил их приобрести".

Несколькими днями ранее глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом выразил обеспокоенность "растущим стратегическим партнерством Ирана с Россией", и, в частности, продажей Москве иранских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны США.

"За последний год военное сотрудничество России с Ираном углубилось, и это создает серьезные проблемы для этого региона и для безопасности ваших граждан. Иран приобретает важные боевые знания и опыт на Украине, которые в конечном итоге получат его опасные марионетки на Ближнем Востоке", – добавил он. "В обмен на поддержку Россия предлагает Ирану беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в том числе в области ракет и противовоздушной обороны", – заявил Ллойд.

Администрация Байдена называет тесные связи Москвы и Тегерана "вредными" и заявляет, что иранцы уже проходят обучение на новых самолетах. Представитель Белого дома Джон Кирби указывал, что "эти истребители значительно усилят ВВС Ирана по сравнению с его соседями по региону".

В феврале Иран представил новую подземную базу ВВС под названием "Eagle 44", сообщало издание The New York Times. Она находится на склоне горы в 160 км к северу от Ормузского пролива.

Снимки базы со спутника изучил Крис Биггерс – бывший аналитик правительства США по изображениям и старший директор по приложениям для миссий в HawkEye 360 – фирме, которая отслеживает радиочастотные излучения по всему миру. В своем анализе Биггерс указал на два макета боевых самолетов, один из которых по размерам соответствует Су-35. Он стоит на площадке, где ведется строительство. "Вероятно, они используются для оценки маневрирования самолетов в подземном комплексе и могут свидетельствовать о том, что Су-35 будут базироваться именно здесь", – сообщил американский эксперт.

В начале нынешнего года Шахриар Хейдари, член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского консультативного совета, заявил: Су-35 прибудут из России в Иран в начале 2024 года, сообщало агентство Tasnim. "Мы заказали у России системы обороны, ракеты и вертолеты, и большая часть этого оружия скоро поступит в страну", – добавил он.

Командующий ВВС Ирана Амир Вахеди подчеркнул, что кроме Су-35 Тегеран планирует закупку истребителей Су-30.

Су-35 хорошо показали себя в ходе контртеррористической операции ВКС в Сирии. Кроме того, президент Владимир Путин называл очень хорошей работу российской авиации в ходе спецоперации на Украине. "И штурмовики воюют отлично, и "сушки" – Су-34, Су-35, очень хорошо. Вооружения хорошие. <…> Оказывают существенный вклад в эффективность действий войск", – подчеркивал глава государства на встрече с награжденными Героями России в Кремле. Иначе говоря, Су-35 - краса и гордость российской оборонки, одни из самых совершенных на данный момент истребителей в мире.

По сообщениям американских СМИ, в 2017 году армия Сирии совместно с ливанскими военными и бойцами движения "Хезболла" освободили от террористов муниципалитет Арсаль на границе Ливана и Сирии. Поддержку отрядам оказывали как раз Су-35 Воздушно-космических сил РФ. Это также сыграло в пользу покупки Ираном этих истребителей. Издание сообщало, что Су-35, вероятно, будут развернуты для охраны и патрулирования ключевых объектов, связанных с иранской ядерной программой.

Стоит заметить, что российские официальные лица заявление представителей Ирана пока никак не прокомментировали. И тем не менее, вероятность того, что речь идет не о какой-то спекуляции, а о реальной возможности сделки, высока. В случае, если сообщения подтвердится, это будет означать крупное достижение российской системы торговли оружием, а также значительные прибыли для отечественных производителей боевой авиации.

Речь может идти о сделке ценой в миллиарды долларов.

"Этот контракт – хороший этап дальнейшего продвижения продукции российского ВПК на Ближний Восток, – считает летчик-инструктор, майор Андрей Красноперов. - Особенно если допустить, что предполагается поставка нескольких десятков самолетов, а сам контракт допускает дополнительные закупки машин. Кроме того, это значит, что Россия будет обучать иранских пилотов. Это долгосрочные программы, углубление сотрудничества между странами", – пояснил специалист.

Журнал Military Watch писал, что Су-35 уничтожил гораздо больше истребителей противника, чем любой другой самолет со времен холодной войны. Кроме того, продолжает автор публикации, Су-35 может противостоять современным западным истребителям высшего класса – F-35А и F-15СА.

"ВВС Ирана при покупке Су35 получат существенное приращение воздушной мощи, – подтверждает Красноперов. - Су-35 обладает хорошей маневренностью, возможностями для ведения воздушного боя. Например, были случаи, когда его пытался перехватить F-16, но российская машина совершенно спокойно заходила в хвост американскому истребителю", – напомнил собеседник.

Эксперты прямо указывают противника, которому будут противостоять в Иране Су-35 российского производства.

"Иран пока не может самостоятельно делать самолеты поколения 4++, такие, которые, как Су-35, могут "видеть" защищенные стелс-технологией американские F-35 и F-22. Поэтому приобрести у России столь совершенные истребители - это верное решение Тегерана. К тому же, могу предположить, к ним Тегеран покупает ракеты класса "воздух – воздух", "воздух – земля" и "воздух – РЛС", – пояснил редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"У Ирана есть ЗРК С-300 и "Тор М1". Теперь они могут сделать интегрированную систему ПВО, где на передовых рубежах агрессора будет встречать Су-35. К тому же, этот истребитель называют "охотником" – за возможности по завоеванию господства в воздухе. В общем, сделка Тегерана с Москвой меняет расклад сил в Ближневосточном регионе и становится серьезным вызовом для Израиля", – говорит собеседник.

"У Израиля есть F-16 и F-35. Они покупали их для того, чтобы держать "на коротком поводке" соседние страны Ближнего Востока, которым нечем ответить на истребитель пятого поколения. А у Ирана теперь будут Су-35, которые "видят" дальше и превосходят в маневренности американский истребитель", – подчеркнул аналитик.

"Для F-35 ближний бой смертелен, самолет разрабатывался для противостояния на средней дистанции. Но если в боекомплекты Су-35, поставляемых Ирану, войдут управляемые ракеты класса "воздух – воздух" большой дальности, то они смогут успешно противостоять американским истребителям на любой дистанции", – добавил эксперт.

У сделки есть не только чисто военное, но и геополитическое измерение. "Эта сделка показывает, что Ближний Восток перестает быть однополярным. Усиление ВВС Ирана вызовет некоторое "разочарование" в Саудовской Аравии своими американскими партнерами. С другой стороны, Эр-Рияд и Тегеран сверхскоростными темпами налаживают отношения. Поэтому поставку Су-35 Ирану можно назвать одним из этапов усиления нового ближневосточного полюса, альтернативного американскому", – говорит Раджаб Сафаров, гендиректор Центра изучения современного Ирана.

"Поставка истребителей Тегерану демонстрирует снижение влияния США как в регионе, так и в мире. Мы видим, как Китай и Россия "заходят" на Ближний Восток. США и их израильские партнеры уже не смогут чувствовать себя столь вольготно на границе с Ираном, как раньше, а также будут куда более осмотрительно проводить нужную им политику в Йемене", – резюмирует собеседник.

Рафаэль Фахрутдинов