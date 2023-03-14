Ростех разработал импортозамещающие антенны для GPS и ГЛОНАСС

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал отечественные аналоги выносных и встраиваемых антенн для глобальных навигационных систем связи GPS и ГЛОНАСС. Оборудование может применяться как в гражданских изделиях, так и в технике специального назначения. Серийное производство новых антенн планируется запустить уже в текущем году.

В рамках инициативной опытно-конструкторской работы инженеры Омского НИИ приборостроения холдинга «Росэлектроника» создали образцы антенн для приема сигналов систем GPS и ГЛОНАСС. Для этого была разработана технология изготовления пассивных излучателей на основе высокотемпературной керамики с высокой диэлектрической проницаемостью. Применение таких излучателей позволило получить габаритные размеры и технические характеристики, соответствующие импортным аналогам.

«Применение новых высокотехнологических и схемотехнических решений позволило нашим молодым инженерам создать отечественную аппаратуру, не уступающую зарубежным образцам. В текущей обстановке подобные разработки необходимы для обеспечения технологического суверенитета страны. Серийное производство новых антенн планируем запустить в 2023 году», – отметил генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский.

Разработка была высоко оценена экспертным жюри конкурса молодежной премии Российского союза научных и инженерных общественных объединений «Надежда России» по приоритетам научно-технологического развития РФ. Эта премия является высшим признанием со стороны научной общественности страны достижений молодых ученых и специалистов в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства и средств массовой информации.