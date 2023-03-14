Ростех в 2023 году привлек 15 вузов в программу «Крылья Ростеха»

Ростех более чем в полтора раза увеличит набор абитуриентов по программе целевого обучения инженеров нового поколения для авиастроительной отрасли «Крылья Ростеха». В 2023 году количество вузов-партнеров выросло до 15, при этом возможность получить углубленное инженерное образование и погрузиться в производственную среду благодаря трудоустройству на крупнейших предприятиях Корпорации появилась более чем у 500 студентов. Проект позволит закрыть кадровые потребности российского авиапрома, резко возросшие в связи со взятым страной курсом на импортозамещение и увеличением объемов гособоронзаказа.

Образовательная программа «Крылья Ростеха» стартовала в 2020 году с целью подготовки многопрофильных инженерно-технических специалистов для предприятий авиастроения с учетом требований будущих работодателей. Ее индустриальными партнерами выступили ОДК, ОАК, «Вертолеты России», КРЭТ и «Технодинамика». На сегодняшний день в образовательном проекте участвуют 15 профильных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Рыбинска, Казани, Самары, Уфы, Перми, Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ, Ульяновска, Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Новгорода и Омска. Ключевым методологическим партнером выступает Московский авиационный институт (МАИ).

Сейчас в «Крыльях Ростеха» учится порядка 580 студентов по семи направлениям подготовки. При этом программа вышла за рамки высшего образования – она охватывает подготовку рабочих кадров по линии среднего профессионального образования (СПО) для авиастроительной отрасли, а также профориентацию школьников.

Стоящие перед авиастроением задачи по значительному увеличению производства самолетов, вертолетов, авиационных двигателей, систем и агрегатов требуют усиленной подготовки инженерных кадров.

«Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы привлечь в «Крылья Ростеха» наиболее сильных и мотивированных ребят. Гарантируем студентам трудоустройство с первого курса и социальный пакет. Наполнение образовательного проекта дисциплинами по развитию профессиональных компетенций, повышение практической ориентированности учебных дисциплин с опорой на производственные реалии – это тоже наша зона ответственности», – отметила директор по персоналу Госкорпорации Ростех Юлия Цветкова.

Обучение по программе частично оплачивается предприятиями авиационного комплекса Госкорпорации, также для студентов действует система мотивационных выплат. Выпускники «Крыльев» будут владеть такими актуальными сегодня специальностями, как радио- и робототехника, аддитивные технологии, беспилотные летательные аппараты и композитные материалы, конструирование и создание электронных средств и многие другие. Качество образовательного процесса постоянно контролируется. Все это в совокупности позволяет создать условия для выпуска специалистов, готовых работать в реальном секторе, минимизировав сроки и расходы на их адаптацию.

Высокие требования предъявляются и к самим абитуриентам. В 2023 году для поступления в вузы по программе Ростеха абитуриентам необходимо иметь не менее 245 баллов ЕГЭ в Москве, 225 – в Санкт-Петербурге, 220 – Самаре, Рыбинске, Уфе, Перми, Казани, Омске, 200 баллов в Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ, Нижнем Новгороде и 195 – в Ульяновске, Комсомольске-на-Амуре. Средний балл аттестата должен быть не ниже 4, уровень английского языка – не ниже A2. До поступления абитуриенты пишут онлайн мотивационный опрос и, в случае победы в корпоративных профориентационных мероприятиях, имеют дополнительное преимущество при поступлении. Им обладают и дети работников предприятий авиационного комплекса Госкорпорации – ставка сознательно делается на преемственность и поддержку трудовых династий.

Подготовиться к поступлению на образовательный проект помогает обучение в предпрофессиональных инженерных авиаклассах, партнерами которых выступают Ростех и его организации. Сейчас в рамках федерального проекта «Инженерные авиастроительные классы» функционирует порядка 65 классов в 16 регионах России. Учебно-методические материалы разработаны МАИ – флагманским вузом «Крыльев» – совместно с Корпорацией и ее организациями. Учащиеся привлекаются к проектной и исследовательской деятельности, знакомятся с дисциплинами, необходимыми будущим специалистам в авиастроении. Школьники учатся на современном оборудовании, регулярно посещают производственные площадки и к моменту выпуска обладают серьезным уровнем подготовки, что в дальнейшем упрощает как поступление на программу, так и сам учебный процесс.

Подробности участия в программе «Крылья Ростеха» в разных городах России можно узнать по телефонам, указанным здесь.