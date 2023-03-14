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Вестник Мордовии

Морские скорострельные пушки уже давно служат на сухопутной технике

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Морские зенитные артиллерийские системы после Второй мировой войны в разное время успешно использовались на сухопутных подвижных платформах, таких как автомобили, колесные и гусеничные бронетранспортеры и др. Как отмечает проект "РГ:русское оружие", они активно задействовались в ходе военных конфликтов в различных районах мира.

Сейчас много говорят о применении двуствольных 25-мм автоматических установок 2М-3М на гусеничных легких бронированных тягачах МТ-ЛБ, но еще во времена Национальной народной армии ГДР такие пушки монтировали на вездеходы IFA W50 в версии 4х4.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Позже в ходе отражения агрессии террористов в Сирии специалисты правительственных военно-морских сил стали пересаживать такое оружие со старых катеров или тральщиков в кузова ЗИЛ-131. Подобные гантраки поддерживали огнем действия морских пехотинцев в горах Латакии.

Вес башни 2М-3М - около полутора тонн. Дальность стрельбы - 3000 м. Начальная скорость 672-граммового снаряда составляет до 900 м/с. Скорострельность: 300 - 450 выстрелов минуту. Расчет два человека.

Во время гражданской войны в Ливии бойцы, подчиняющиеся фельдмаршалу Хафтару, "списали на берег" другую двустволку - советскую АК-230. Ее можно было увидеть на старых американских грузовиках М35, получивших броню магистральных тягачах и КамАЗ-5350.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Как можно понять из названия, калибр таких орудий - 30 мм. Вес установки - 1974 кг. Максимальная дальность стрельбы - 6800 м. Скорострельность - 1050 выстрелов в минуту на один ствол. Боекомплект - 1000 снарядов.

В Советском Союзе еще в первой половине 60-х годов была создана шестиствольная 30-мм автоматическая пушка АК-630 с уникальными характеристиками по поражению различных целей. Она может бить на 8100 м. Скорострельность - 5000 выстрелов в минуту.

Сообщалось, что подобная установка даже рассматривалась для зенитной самоходки "Шилка", но данные замыслы так и не были воплощены в жизнь.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Однако недавно в Индии из "шестьсот тридцатой" решили создать наземную систему под обозначением AD MGS. Выполненная на шасси TATRA T815 (6х6) она служит для поражения ракет различных типов, беспилотников, а также самолетов и вертолетов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Ливия
Сирия
США
Продукция
АК-630 Ласка
МТ-ЛБ
Проекты
БПЛА
ИТ
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