Войти
РИА Новости

Источник рассказал о модернизации барражирующих боеприпасов "Ланцет"

208
0
0
Беспилотный летательный аппарат "Ланцет"
Беспилотный летательный аппарат "Ланцет".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Паньшин

Боевую часть российских дронов-камикадзе "Ланцет" усилили, учитывая опыт спецоперации

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские барражирующие боеприпасы "Изделие-52", также известные как "Ланцет", модернизированы по опыту применения в рамках спецоперации на Украине, в том числе они получили более мощную боевую часть, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Базовая версия дрона - "Изделие-52", которая оснащена двойным Х-образным оперением, была существенно модернизирована по опыту применения в ходе СВО. В частности, дрон получил новую оптико-электронную систему наведения и систему управления с новым программным обеспечением и улучшенной управляемостью", - рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что "барражирующий боеприпас получил более мощную боевую часть, которая позволяет гарантировано поражать типовые для дрона цели - гаубицы, танки, бронетехнику, РЛС, ЗРК и живую силу противника".

В номенклатуру боевых частей дрона сегодня входят три типа - кумулятивная, осколочно-фугасная и термобарическая.

Источник добавил, что в результате на сегодняшний день у ВС РФ есть два вида "Изделия-52" с меньшей и большей боевой частью и усовершенствованной системой управления и наведения, что позволяет повысить гибкость применения дронов-камикадзе в зависимости от тактической обстановки.

Барражирующий боеприпасы "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO. Кроме версии "Изделие-52" с двумя X-образными крыльями, есть более крупная версия аппарата с одним большим X-образным крылом и небольшим хвостовым оперением, получившая обозначение "Изделие-51".

Барражирующие боеприпасы - класс оружия, которое может длительное время барражировать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой аппарат наносит удар как управляемая ракета "воздух - поверхность".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Беспилотные системы
Минoбороны РФ
Похожие новости
16.01.2023
Российские крылатые камикадзе
14.11.2022
ВС РФ уничтожили украинскую гаубицу с помощью дрона-камикадзе
14.11.2022
Карту всей Украины оцифровали для дронов-камикадзе
17.10.2022
Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил комплекс ПВО ВСУ
26.10.2011
Наш ответ американскому «Хищнику»
09.11.2010
Поворот винта
29.01.2009
Россия поставит МВД Туркмении партию беспилотных летательных аппаратов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 02:13
  • 46282
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.03 00:25
  • 2413
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.03 23:10
  • 2
Как советская оборонка готовила коренной перелом в войне
  • 13.03 23:10
  • 10
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 13.03 23:09
  • 1
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа
  • 13.03 22:26
  • 6
На 103-м бронетанковом ремонтном заводе показали модернизацию танков Т-62М для применения в зоне спецоперации
  • 13.03 21:49
  • 2
США задумали затопить МКС без участия России
  • 13.03 21:46
  • 2
ВС России нанесли удар возмездия по украинским военным объектам
  • 13.03 14:46
  • 1
"Их бросят в пекло". Кого Россия готовит для самых сложных задач СВО
  • 13.03 14:41
  • 0
Учения и ротация войск НАТО: Военная угроза или опасность у границ Союзного государства?
  • 13.03 12:12
  • 1
Минобороны назвало имена украинских участников биологических программ США
  • 13.03 07:15
  • 4
Крепёжные замки для МС-21 – «мал золотник, да дорог»
  • 12.03 23:43
  • 0
Старая стратегия новой войны
  • 12.03 20:04
  • 28
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 11.03 19:36
  • 1
В учебных заведениях Новосибирской области сделают больше бюджетных мест для нужд ОПК