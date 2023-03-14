Источник рассказал о модернизации барражирующих боеприпасов "Ланцет"

Боевую часть российских дронов-камикадзе "Ланцет" усилили, учитывая опыт спецоперации

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские барражирующие боеприпасы "Изделие-52", также известные как "Ланцет", модернизированы по опыту применения в рамках спецоперации на Украине, в том числе они получили более мощную боевую часть, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Базовая версия дрона - "Изделие-52", которая оснащена двойным Х-образным оперением, была существенно модернизирована по опыту применения в ходе СВО. В частности, дрон получил новую оптико-электронную систему наведения и систему управления с новым программным обеспечением и улучшенной управляемостью", - рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что "барражирующий боеприпас получил более мощную боевую часть, которая позволяет гарантировано поражать типовые для дрона цели - гаубицы, танки, бронетехнику, РЛС, ЗРК и живую силу противника".

В номенклатуру боевых частей дрона сегодня входят три типа - кумулятивная, осколочно-фугасная и термобарическая.

Источник добавил, что в результате на сегодняшний день у ВС РФ есть два вида "Изделия-52" с меньшей и большей боевой частью и усовершенствованной системой управления и наведения, что позволяет повысить гибкость применения дронов-камикадзе в зависимости от тактической обстановки.

Барражирующий боеприпасы "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO. Кроме версии "Изделие-52" с двумя X-образными крыльями, есть более крупная версия аппарата с одним большим X-образным крылом и небольшим хвостовым оперением, получившая обозначение "Изделие-51".

Барражирующие боеприпасы - класс оружия, которое может длительное время барражировать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой аппарат наносит удар как управляемая ракета "воздух - поверхность".